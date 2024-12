Amazfit T-Rex 3: lo smartwatch che introduce lo sci-alpinismo

Lo sci d’alpinismo entrerà ufficialmente nella famiglia olimpica durante i prossimi Giochi Invernali di Milano e Cortina d’Ampezzo. Gli appassionati di sport invernali potranno provare la nuova modalità sportiva “Sci Alpinismo” dell’Amazfit T-Rex 3 già prima, grazie all’aggiornamento previsto per dicembre. Lo sci alpinismo diventerà il quattordicesimo sport invernale monitorato dall’Amazfit T-Rex 3, che già registra attività come snowboard, biathlon, sci alpino e sci di fondo.

L’Amazfit T-Rex 3 è stato progettato per chi non ama i compromessi e non teme le condizioni meteorologiche estreme. Che si tratti di caldo torrido (+70 gradi Celsius) o di gelo polare (-30 gradi Celsius), l’Amazfit T-Rex 3 funziona senza problemi.

Lo smartwatch è composto da una struttura con ponte speciale e lunetta frontale in acciaio inossidabile per protegge l’orologio dagli urti contro superfici dure. Mentre il display è protetto da Corning Gorilla Glass, resistente ai graffi. Inoltre, lo smartwatch è impermeabile e ha una luminosità massima di 2000 nit, infatti, i dati sullo schermo sono chiaramente visibili anche sotto la luce solare intensa, migliorando il comfort durante attività come sci o snowboard.

Con una capacità di 700 mAh e il sensore PPG di quinta generazione, l’orologio può funzionare per circa 3 settimane con una singola carica, o per un’intera giornata con il GPS attivato.

Lo schermo dell’Amazfit T-Rex 3 risponde al tocco anche indossando guanti (spessore massimo 2 mm). Inoltre, il T-Rex 3 grazie alla tecnologia Zepp Flow, permette anche il controllo vocale! Basta dire di cosa si ha bisogno e l’orologio lo esegue.

L’Amazfit T-Rex 3, come altri modelli recenti della linea Amazfit, offre migliaia di mappe gratuite delle piste da sci! Con l’ultimo aggiornamento, supporta oltre 15.000 mappe in tutto il mondo, di cui almeno 5.000 gratuite relative a stazioni sciistiche europee. Offre anche funzioni di navigazione, inclusa la “navigazione inversa” per facilitare il ritorno al punto di partenza.