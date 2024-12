Andrea Bocelli 30 The Celebration: l’evento straordinario in esclusiva su Canale 5

L’iconico tenore italiano, Andrea Bocelli, festeggerà stasera il suo trentennale di carriera con un evento imperdibile trasmesso in esclusiva su Canale 5. Condotta da Michelle Hunziker, la serata sarà una celebrazione della musica e dell’arte, con una lineup di ospiti eccezionali che si esibiranno accanto al talentuoso cantante.

Il palco del Teatro del Silenzio a Lajatico si prepara ad accogliere una serie di ospiti di fama mondiale, pronti a celebrare insieme a Bocelli questo importante traguardo. Nomi come Ed Sheeran, Zucchero, Placido Domingo, Giorgia, Matteo Bocelli, Jose’ Carreras, Johnny Depp, Brian May dei Queen, Elisa e molti altri si esibiranno accanto al noto tenore, promettendo emozioni e performance indimenticabili. Michelle Hunziker guiderà i telespettatori attraverso la carriera straordinaria di Andrea Bocelli, mettendo in luce il talento e l’umanità di un artista diventato un’icona internazionale. Dal suo repertorio celebre a eccezionali duetti con altri grandi nomi della musica, lo spettacolo promette di essere un’esperienza memorabile per tutti coloro che lo guarderanno.

Lo show in due serate, prodotto da Friends TV per RTI in collaborazione con Veronica Berti per Almud e Francesco Pasquero per Maverick, promette una produzione di alto livello che renderà giustizia alla grandezza di Andrea Bocelli e alla sua musica. In collaborazione con Mercury Studio e Impact Production, ogni dettaglio dell’evento è stato curato con attenzione per offrire al pubblico uno spettacolo indimenticabile.