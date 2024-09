Andrea Crespi nominato Vice President Sales & Service di Hyundai Motor Europe

Hyundai Motor Europe ha recentemente annunciato un importante cambio di leadership ai vertici dell’azienda, con l’incarico di Vice President Sales & Service affidato a Andrea Crespi. Crespi, precedentemente Presidente di Hyundai Motor Company Italy, porta con sé una vasta esperienza nel settore automobilistico e una comprovata capacità di guidare e innovare.

La nomina di Crespi è stata accolta con entusiasmo da Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, che ha elogiato il suo contributo significativo durante il suo mandato in Hyundai Motor Company Italy. Cole ha espresso fiducia nella capacità di Crespi di lavorare in sinergia con il team di Hyundai Motor Europe per garantire la crescita continua dell’azienda in tutta Europa.

Con un background di oltre nove anni in ruoli di leadership presso Hyundai Motor Company Italy, Andrea Crespi è ben posizionato per guidare l’area Sales & Service in Europa. Il suo obiettivo principale sarà quello di promuovere soluzioni di mobilità innovative e sostenibili, mantenendo l’impegno per l’eccellenza e il servizio ai clienti.

Crespi succede a Ulrich Mechau, recentemente nominato Presidente e CEO di Hyundai in Germania, e si prepara ad assumere un ruolo di grande responsabilità presso la sede di Offenbach, in Germania. Con la sua determinazione e il suo impegno, Crespi si propone di consolidare e ampliare la presenza di Hyundai sul mercato europeo.