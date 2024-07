Aperti gli ordini per la Fiat Panda più tecnologica di sempre

Con una lunga e fortunata storia che risale al 1980, l’iconica Fiat Panda è leader del mercato da quarantaquattro anni, con oltre 8 milioni di unità vendute in Europa durante la sua leadership. L’auto più amata dagli italiani e simbolo del Made in Italy, la Fiat Panda è prodotta a Pomigliano d’Arco dal 2011, dove ne sono state prodotte fino ad oggi quasi 2 milioni di unità.

Oggi, la Panda più tecnologica di sempre apre gli ordini con una nuova gamma. Disponibile con il motore 1.0 Hybrid da 70 CV, la nuova Panda si presenta in due diversi allestimenti: la versione base Panda, e la top di gamma Pandina, basata su body cross, con una caratterizzazione più decisa. La nuova gamma Panda presenta importanti aggiornamenti in termini di ADAS, la dotazione di serie include inedite funzionalità pensate per assistere il guidatore sia in città che fuori. La maggior parte delle funzionalità è gestita da una telecamera sul parabrezza alla base dello specchietto retrovisore interno. Inoltre, 6 airbag completano la dotazione di sicurezza di serie.Gli interni sono stati arricchiti anche da un nuovo cruscotto digitale da 7” con tre diverse modalità grafiche e un volante rinnovato.

Il top di gamma Fiat Pandina è inoltre dotato di una nuovissima Radio DAB touchscreen da 7” con Apple CarPlay e Android Auto. Dal punto di vista del design, presenta una nuova fascia cruscotto verniciata di bianco e nuovi sedili con monogramma e logo “Pandina” in rilievo, doppie cuciture gialle, dettagli bianchi e filato Seaqual contenente una materia prima sostenibile e completamente tracciabile ricavata da rifiuti marini. Gli esterni sono arricchiti da dettagli giocosi come il muso del piccolo panda sul centro ruota, una modanatura laterale verniciata a contrasto con logo Pandina e serigrafia “Pandina” sul terzo finestrino posteriore.

In linea con la strategia “no more grey” di FIAT, la nuova gamma è disponibile nei nuovi colori Giallo, Bianco, Nero, Rosso e Blu. Inoltre, la nuova Fiat Pandina è disponibile anche nel colore verde e, in caso di carrozzeria bianca o nera, gli esterni sono arricchiti da calotte degli specchietti gialli a contrasto che si abbinano ai dettagli gialli del logo Pandina sulla modanatura laterale.

In Italia, la nuova Panda Hybrid viene offerta a partire da 9.950€(*) grazie ad un finanziamento con prima rata ad ottobre di Stellantis Financial Services e agli incentivi statali.