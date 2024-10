Arriva “Hitster Radio Italia”: il party game che celebra i successi della musica italiana

Il panorama musicale italiano viene celebrato in modo innovativo con l’arrivo di “Hitster Radio Italia”, un party game che promette di coinvolgere gli amanti della musica di ogni età. Con una selezione di oltre 300 brani direttamente da Radio Italia, il gioco offre un viaggio emozionante attraverso i successi che hanno caratterizzato la scena musicale italiana dagli anni ’30 fino ai giorni nostri.

Il gioco, sviluppato da Yas!Games, permette ai giocatori di immergersi in un viaggio musicale unico, che spazia dall’epoca di Gilberto Mazzi con “Mille lire al mese” fino alle opere contemporanee di artisti come Mahmood e Angelina Mango con “La noia”. Con la possibilità di ascoltare le proprie canzoni preferite tramite l’app del gioco, i partecipanti saranno sfidati a collocare correttamente le hit nella linea temporale, mettendo alla prova la propria conoscenza musicale.

Il gioco promette di coinvolgere appassionati di ogni età e background musicale, con una playlist che spazia dai grandi classici di artisti come Mina, Lucio Battisti e Vasco Rossi, fino alle nuove promesse della scena musicale italiana. Con la possibilità di combinare le carte canzone di diverse versioni del gioco, “Hitster Radio Italia” rappresenta una sfida appassionante e coinvolgente per tutti gli amanti della musica italiana.

“Siamo veramente contenti di questa nuova collaborazione che, per la prima volta, porta Radio Italia nel mondo dei giochi da tavola. Un mondo che incarna al 100% tutti i valori che da sempre ci contraddistinguono” – dice Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia.

“Hitster Radio Italia” si presenta come il party game ideale per chi ama la musica italiana e desidera mettere alla prova la propria conoscenza musicale in un’esperienza coinvolgente e divertente. Grazie alla collaborazione con Radio Italia, il gioco offre una playlist unica e indimenticabile che saprà coinvolgere e divertire giocatori di tutte le età. Scopri di più su questa innovativa proposta ludica e preparati a vivere un’avventura musicale senza tempo con “Hitster Radio Italia”.