Audi Amplia la Gamma Q4 e-tron con la 35 e-tron

Audi ha annunciato un’importante espansione della sua gamma di SUV compatti full electric con l’introduzione della nuova variante d’ingresso Audi Q4 35 e-tron. Questa aggiunta, accessibile anche ai neopatentati, porta ulteriori opzioni ai clienti, mantenendo l’attenzione alle prestazioni e all’efficienza.

Come le versioni 45 e-tron, la nuova Audi Q4 35 e-tron e la sua versione Sportback sono dotate di trazione posteriore e presentano un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) al retrotreno. Questo motore eroga una potenza massima di 170 CV e una coppia di 310 Nm, garantendo prestazioni eccellenti su strada. Un sistema di gestione termica ottimizzata, con nuovi componenti per la lubrificazione degli ingranaggi e il raffreddamento ad acqua dello statore, contribuisce a mantenere bassi i consumi energetici.

L’Audi Q4 35 e-tron è equipaggiata con una batteria da 52 kWh netti (55 kWh nominali), che offre un’autonomia massima di 355 chilometri WLTP, che sale a 364 chilometri nella variante Sportback. La potenza di ricarica in corrente continua (DC) raggiunge i 145 kW, permettendo di portare il livello d’energia dal 10% all’80% in soli 25 minuti. Inoltre, in soli 10 minuti di ricarica si possono ottenere fino a 100 km (105 km per la Sportback) di autonomia, grazie all’ottimizzazione della chimica delle celle.

Un altro punto di forza di questa nuova variante è il sistema di navigazione e-tron trip planner, che permette di pianificare i viaggi tenendo conto dello stato delle colonnine di ricarica, del traffico, della topografia del percorso, dello stile di guida e delle condizioni ambientali. Il sistema, accessibile tramite l’app myAudi e il sistema multimediale MMI, privilegia le stazioni HPC (High Power Charging) e permette di personalizzare la navigazione in base a vari parametri, come il livello di carica desiderato a destinazione o la selezione di specifici fornitori di stazioni di ricarica, come IONITY.