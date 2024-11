BLOOM: il 22 novembre esce il CD limited edition autografato di “HANGOVER”

Il 22 novembre segna una data importante per i fan della band alternative rock BLOOM: uscirà la versione in CD limited edition autografata del loro primo album di inediti, intitolato “Hangover”. Questa formazione composta da GIUSY FERRERI, MAX ZANOTTI, ROBERTA RASCHELLÀ e ALESSANDRO DUCOLI ha già conquistato il pubblico con il loro sound innovativo e coinvolgente, attualmente disponibile in digitale e in Dolby Atmos.

Ma le novità non finiscono qui: a partire dal 8 novembre potremo ascoltare in radio il nuovo singolo estratto dall’album, intitolato “MAI PIÙ”. Secondo quanto dichiarato, la canzone “Mai più” esprime la voglia di sperimentare e rinascere, di fare qualcosa di nuovo senza rimpianti, caratterizzata da sonorità alternative pop rock.

“Hangover” è stato registrato da Steve Lyon presso Panic Button Studios a Hampton (Londra), mixato e masterizzato anche in Dolby Atmos da Marco Borsatti presso Marco Borsatti Studio a Bologna con assistente Andrea Martino, sotto la direzione artistica dei BLOOM con la speciale supervisione di Max Zanotti.

Per presentare dal vivo i brani dell’album, i BLOOM terranno due speciali showcase denominati HANGOVER LIVE: il 25 novembre ai Magazzini Generali di Milano e il 27 novembre al Largo Venue di Roma. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Ticketone.it e potrebbero esaurirsi presto, considerando l’entusiasmo attorno a questo nuovo progetto musicale.

“I BLOOM si sono presentati al pubblico aprendo il Concerto del Primo Maggio di Roma dove hanno suonato per la prima volta dal vivo “È la verità”, il brano che ha anticipato l’uscita di “Hangover”, un inno all’energia del rock caratterizzato da una melodia travolgente, viscerale e ipnotica e che è contenuto nell’album in una nuova versione.

Con la tracklist che include brani come “Rose in velluto dark”, “La vita danza” e “Il mio stile noir”, l’album “Hangover” promette un viaggio musicale coinvolgente e ricco di sfumature, frutto della collaborazione artistica dei componenti della band e dei musicisti ospiti che hanno contribuito a dar vita a questo progetto unico e avvincente.