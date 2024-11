BMW Italia e Teatro alla Scala: 20 anni di partnership tra arte, cultura e innovazione

BMW Italia si appresta a celebrare nel 2025 un’importante pietra miliare: i 20 anni di partnership con la Prima della Scala, uno degli eventi più importanti della stagione teatrale internazionale. Lo ha annunciato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, in occasione della conferenza stampa di presentazione de “La forza del destino”, opera inaugurale del Teatro alla Scala nel 2024, diretta da Riccardo Chailly, il prossimo 7 Dicembre.

Questo connubio tra eccellenza artistica e culturale mondiale testimonia la perfetta sintonia tra BMW Italia e il mondo dei valori del Teatro alla Scala, uno dei palcoscenici più amati e rispettati del panorama lirico internazionale e patrimonio culturale mondiale.

Leadership, passione, attenzione ai dettagli, innovazione, sostenibilità, e soprattutto inclusione e cultura: sono questi i principi che da sempre guidano BMW Italia e che trovano una naturale espressione nella collaborazione con una delle più prestigiose istituzioni culturali al mondo, quella del Teatro alla Scala, per la quale la centralità della dimensione umana è un valore imprescindibile.

“Ogni anno in questa sede – ha dichiarato Di Silvestre – ho l’opportunità e il privilegio di raccontare l’impegno di BMW nel mondo della cultura che dura da oltre 50 anni e il legame unico tra BMW Italia e il Teatro alla Scala di Milano. In un mondo dove tecnologia e digitalizzazione viaggiano a velocità esponenziale, crediamo che sia importante recuperare la centralità dell’uomo, la creazione di una comunità fondata sui valori, l’incontro tra persone. Perché pensiamo che le persone, oggi più che mai, facciano la differenza. E la differenza l’ha fatta in modo straordinario Dominique Meyer guidando questo teatro negli ultimi 4 anni. Con lui e la sua squadra abbiamo fatto crescere e portato ad un nuovo livello la partnership con La Scala”.

Il Teatro alla Scala, simbolo di Milano nel mondo, con la sua storia, il suo pubblico internazionale e la sua continua ricerca dell’eccellenza, continuerà a essere una delle realtà più dinamiche del panorama culturale mondiale. La partnership con BMW, che celebra questo importante anniversario, è una testimonianza di come la cultura e l’arte possano essere motori di sviluppo e innovazione in grado di connettere il passato e il futuro.

In occasione dei 20 anni di collaborazione, BMW annuncerà una serie di iniziative speciali che celebreranno questo anniversario e rafforzeranno il legame tra il Brand e uno dei teatri più prestigiosi al mondo. L’impegno di BMW nella cultura e nelle arti proseguirà con la stessa passione e visione di innovazione che caratterizzano da sempre ogni suo prodotto, dal design automobilistico alle esperienze immersive offerte al pubblico.