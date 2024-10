BMW Serie 1: la quarta generazione ridefinisce sportività e innovazione

La BMW Serie 1 entra nella sua quarta generazione e continua a confermarsi come una delle protagoniste più attese del segmento delle compatte premium. Con un design completamente rinnovato, un’ampia gamma di motorizzazioni e un telaio ulteriormente migliorato, la nuova Serie 1 punta dritta a conquistare chi cerca un’auto che coniughi eleganza, dinamismo e tecnologia.

Uno dei primi aspetti che colpisce della nuova BMW Serie 1 è il suo design audace. Le proporzioni tipiche del marchio bavarese sono rimaste invariate: cofano lungo, linea del tetto slanciata e posteriore possente. Le dimensioni della vettura hanno subito solo leggeri cambiamenti rispetto alla generazione precedente. Con una lunghezza aumentata di 42 mm per arrivare a 4.361 mm e un’altezza di 1.459 mm (+25 mm), l’auto mantiene un’impronta decisa su strada. L’ampia griglia frontale, inclinata in avanti, e i fari a LED di serie contribuiscono a rendere ancora più sportiva l’estetica del modello. Optional come i fari adattivi a LED con tecnologia antiabbagliamento esaltano ulteriormente la sicurezza e l’estetica aggressiva dell’auto.

Il profilo laterale della vettura, caratterizzato da una dinamica forma a cuneo e da una grafica dei finestrini che si assottiglia verso la parte posteriore, esprime un forte senso di movimento anche da ferma. Il lungo spoiler sul tetto e i deflettori d’aria laterali aggiungono un ulteriore tocco di sportività.

Entrare nella nuova BMW Serie 1 significa immergersi in un ambiente raffinato e moderno, dove tecnologia e comfort si fondono alla perfezione. L’abitacolo, completamente ridisegnato, offre finiture di alta qualità, con dettagli che sottolineano l’attenzione del brand per un’esperienza premium. Il nuovo BMW Curved Display introduce un layout futuristico con un Information Display da 10,25 pollici e un Control Display da 10,7 pollici, entrambi completamente digitali, che consentono un controllo più intuitivo e una riduzione significativa dei pulsanti fisici.

I sedili, disponibili in vari materiali, inclusa la nuova versione Veganza, simile alla pelle, offrono un comfort di alto livello. Per chi cerca un tocco di sportività in più, il pacchetto M Sport introduce sedili sportivi con opzione di massaggio e supporto lombare, perfetti per lunghe percorrenze. L’aumento dello spazio di carico, che passa da 380 litri a un massimo di 1.200 litri, conferma che la Serie 1 è pronta a soddisfare anche le esigenze di chi ha bisogno di praticità senza rinunciare allo stile.

Sotto il cofano, la BMW Serie 1 offre una vasta scelta di motorizzazioni, tutte abbinate a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. La gamma benzina include quattro opzioni: la BMW 116 da 122 cavalli, la BMW 120 da 170 cavalli, la BMW 123 XDrive da 218 cavalli e la BMW M135 xDrive da 300 cavalli. Le versioni 123 e M135 beneficiano entrambe della trazione integrale e di un sistema mild hybrid a 48 Volt, a vantaggio sia delle prestazioni che dell’efficienza.

Sul fronte Diesel, la Serie 1 propone due varianti: la 118d da 150 cavalli e la 120d da 163 cavalli, anch’essa dotata del sistema mild hybrid. La combinazione tra potenza, efficienza e tecnologia mild hybrid permette di ottimizzare consumi ed emissioni senza compromettere il piacere di guida che BMW ha sempre saputo offrire.

Il listino della BMW Serie 1 parte da 34.400 euro per la versione benzina e da 38.900 euro per quella Diesel. Gli allestimenti disponibili includono la versione base, il pacchetto M Sport Design, il più aggressivo M Sport e il top di gamma M Sport Pro, ciascuno pensato per soddisfare diverse esigenze di personalizzazione.