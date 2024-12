BYD al fianco del Golden Boy 2024

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuove energie (NEV), ha brillato come Official Car e partner ufficiale del prestigioso Golden Boy 2024. La premiazione, tenutasi lunedì 16 dicembre al MAUTO di Torino, ha celebrato i giovani talenti calcistici europei, confermandosi il riconoscimento più prestigioso del settore.

Per l’evento, BYD ha messo a disposizione sette unità del nuovo SUV 100% elettrico Sealion 7, presentato alla stampa italiana appena una settimana fa. Questo modello di punta rappresenta un impegno concreto verso un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato. Al fianco del Sealion 7, BYD ha esposto anche la berlina Seal, emblema di eleganza e prestazioni.

Con un’autonomia WLTP di 502 km, una velocità massima di 215 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi, il Sealion 7 si distingue come punta di diamante della Serie Ocean. Questa gamma è progettata per rispondere alle esigenze dei clienti europei più attenti all’innovazione, unendo design sofisticato e performance straordinarie.

L’impegno di BYD nel mondo del calcio è in continua crescita. Dopo essere diventato sponsor ufficiale del Campionato Europeo UEFA Under-21 Slovacchia 2025, BYD segna una pietra miliare importante, essendo il primo marchio NEV a sostenere in modo costante eventi calcistici di tale portata. Questa collaborazione conferma la volontà del brand di essere un protagonista non solo nel settore della mobilità elettrica, ma anche nel panorama sportivo europeo.

La sinergia tra BYD e il Golden Boy si basa su valori comuni: innovazione e centralità della gioventù. Dal 2003, il premio è sinonimo di lungimiranza, capace di individuare i campioni di domani. BYD, pioniere della mobilità elettrica, condivide questa visione, promuovendo tecnologie avanzate che ispirano le nuove generazioni.

“BYD è impegnata nel costruire un futuro sostenibile e incoraggiare le nuove generazioni a realizzare i propri sogni”, hanno dichiarato i rappresentanti del marchio durante l’evento. Questa dedizione si traduce in una gamma di veicoli progettati per migliorare la qualità della vita, riducendo l’impatto ambientale.

Con la partecipazione al Golden Boy 2024 e la recente partnership con l’Europeo Under-21, BYD rafforza la sua posizione come punto di riferimento nell’industria automobilistica sostenibile e nel mondo dello sport. Innovazione, sostenibilità e supporto alle nuove generazioni: questi i pilastri su cui BYD costruisce il proprio successo, tracciando una strada verso un futuro sempre più green.