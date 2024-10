BYD e Black Myth: Wukong stringono una partnership strategica globale

Black Myth: Wukong e BYD: due giganti tecnologici cinesi, che hanno raggiunto successi senza precedenti nei loro rispettivi settori, dimostrano come l’innovazione e la perseveranza possano trasformare l’industria globale.

Black Myth: Wukong, acclamato come il primo gioco AAA della Cina, ha superato ogni aspettativa. Con oltre un milione di vendite nella prima ora dal lancio e più di 10 milioni di copie vendute nei primi tre giorni, questo titolo ha segnato una svolta epocale per il mondo dei videogiochi single-player. La sua popolarità è esplosa su scala mondiale, raggiungendo 3 milioni di giocatori simultanei su tutte le piattaforme. Questo trionfo non solo sottolinea la qualità del prodotto, ma conferma anche l’ingresso della Cina nell’elite mondiale dello sviluppo di giochi.

BYD, leader globale nel settore dei veicoli a nuova energia (NEV), ha seguito un percorso parallelo. Con i suoi veicoli presenti in oltre 95 Paesi e regioni, BYD si è affermata come il primo venditore di NEV al mondo, consolidando la sua posizione di pioniere grazie a continui progressi tecnologici e innovazioni di prodotto. Questo primato è stato raggiunto grazie a un investimento record in Ricerca & Sviluppo: 20,2 miliardi di RMB solo nel primo semestre del 2024, con un incremento del 42% rispetto all’anno precedente.

Le due realtà condividono una visione comune: sfruttare la tecnologia per portare cambiamenti profondi nei rispettivi settori. Black Myth: Wukong, sviluppato utilizzando il potente Unreal Engine 5, ha stabilito nuovi standard per la grafica e la fluidità di gioco, catapultando il titolo nella lista dei migliori giochi single-player al mondo. Allo stesso modo, le principali tecnologie di BYD, come la Blade Battery e la piattaforma e-Platform 3.0, hanno rivoluzionato il mercato automobilistico, risolvendo i problemi degli utenti e rendendo la tecnologia all’avanguardia accessibile a un pubblico più ampio.

Non solo tecnologia: sia Black Myth: Wukong che BYD sono impegnati anche nella promozione della cultura cinese. Game Science, lo sviluppatore del gioco, ha dedicato quattro anni alla scansione di oltre 100 luoghi iconici della Cina per migliorare il realismo del titolo. Il successo del gioco ha risvegliato un nuovo interesse per la mitologia cinese e il racconto classico del “Viaggio in Occidente”, portando questi elementi culturali sulla scena globale.

Dal canto suo, BYD ha integrato riferimenti culturali cinesi nei propri prodotti, come dimostrano i nomi delle sue serie di veicoli ispirati alle dinastie Xia, Qin, Han, Tang e Song. Il suo impegno nella preservazione della cultura si riflette anche in iniziative come il Dragon Boat to the Olympics e il BYD National Treasure Protection Program, volte a proteggere il patrimonio culturale nazionale.

Questa sinergia tra tecnologia e cultura ha portato BYD e Game Science a collaborare all’iniziativa “Protezione delle reliquie e dei tesori nazionali cinesi”. Nel 2024, il progetto prenderà il via nella provincia dello Shanxi, una delle ambientazioni chiave di Black Myth: Wukong, dove le due aziende collaboreranno con musei locali per effettuare scansioni digitali dei tesori nazionali, facilitando così futuri restauri.

Il futuro di BYD e Black Myth: Wukong è luminoso, non solo grazie ai traguardi raggiunti, ma anche per il loro impegno continuo nel promuovere l’innovazione e la conservazione del patrimonio culturale. Con l’avanzare della tecnologia e della cultura cinese, questi due colossi rappresentano l’avanguardia di un nuovo capitolo di leadership globale.