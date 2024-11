BYD introduce il SUV sportivo SEALION 7 sul mercato europeo

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuove energie, ha annunciato il lancio europeo del SEALION 7, un SUV 100% elettrico che si distingue per prestazioni sportive, design raffinato e tecnologie all’avanguardia. Con una velocità massima di 215 km/h, uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi e un’autonomia fino a 502 km, SEALION 7 è pensato per i clienti europei che cercano un’auto spaziosa e sostenibile, ma anche sportiva e tecnologicamente avanzata.

Seguendo il linguaggio stilistico della Serie Ocean, il SEALION 7 sfoggia un design audace e sportivo. Il frontale incorpora un motivo a “X” che sottolinea le sue prestazioni dinamiche, mentre i fari a LED Dual U e le curve scolpite ricordano il movimento delle onde. I dettagli come le maniglie a filo della carrozzeria, che si ritraggono automaticamente, e la firma luminosa posteriore attraversano il portellone creando un effetto moderno e dinamico. La lunghezza di 4.830 mm e il passo di 2.930 mm conferiscono al SEALION 7 uno spazio interno ampio e confortevole, perfetto per i viaggi in famiglia.

Il motore del SEALION 7 offre una potenza massima di 230 kW e 380 Nm di coppia, fornendo prestazioni eccellenti su entrambe le varianti. Nella versione Comfort a trazione posteriore, il motore consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, mentre per le versioni Design AWD ed Excellence AWD si aggiunge un secondo motore da 160 kW sull’asse anteriore, garantendo una potenza combinata di 390 kW e una coppia di 690 Nm, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi.

SEALION 7 offre ai clienti diverse opzioni di batteria e trazione. La versione Comfort è dotata di una batteria Blade da 82,5 kWh, che offre fino a 482 km di autonomia WLTP. La versione Excellence AWD, top di gamma, dispone di una batteria da 91,3 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 502 km WLTP. Tutte le versioni supportano la ricarica rapida: la batteria della versione Excellence AWD, ad esempio, raggiunge una potenza massima di 230 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 10% all’80% di carica in soli 24 minuti.

L’abitacolo del SEALION 7 è studiato per offrire il massimo comfort, con un volante regolabile in altezza e profondità e sedili anteriori riscaldati e ventilati. Il display da 15,6 pollici al centro della plancia può ruotare di 90°, offrendo sia una visione verticale che orizzontale. Il sistema di infotainment BYD include una raffigurazione 3D interattiva dell’auto e supporta la connettività con Android Auto e Apple CarPlay. Inoltre, il cruscotto digitale da 10,25 pollici e l’Head-Up Display disponibile sulle versioni top di gamma offrono un’esperienza di guida completa e intuitiva, visualizzando informazioni come velocità, limiti e avvisi di sicurezza.

Il SEALION 7 arriverà nelle concessionarie europee nelle prossime settimane, con le prime consegne previste entro la fine dell’anno. Tutti i modelli del SEALION 7 sono coperti da sei anni di garanzia del produttore e otto anni per batteria e motore elettrico, garantendo così tranquillità e affidabilità a lungo termine.

Con SEALION 7, BYD punta a consolidare la propria presenza in Europa, offrendo un SUV che combina sostenibilità, tecnologia avanzata e uno stile distintivo per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più esigente e orientata al futuro.