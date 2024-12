BYD Italia: Daniele De Leonardis è Marketing Director Italy e Digital Marketing Director Europe

BYD Italia compie un nuovo passo verso il rafforzamento del proprio team con l’ingresso di Daniele De Leonardis, figura di spicco nel panorama del marketing e della digitalizzazione nel settore automotive. L’annuncio arriva direttamente dal Country Manager Alessandro Grosso, che guiderà una squadra sempre più orientata all’innovazione e al consolidamento del brand.

Nato a Brindisi nel 1982, Daniele De Leonardis vanta una carriera ventennale costellata di successi. Laureato in ingegneria presso il Politecnico di Torino, ha avviato il suo percorso professionale come Marketing Specialist in H3G, per poi approdare nel ruolo di Business Development Manager in Gameloft Italia.

Nel 2010, De Leonardis entra in FCA, dove assume la posizione di Head of Digital Italian Market. In questa veste, guida una strategia digitale multicanale che abbraccia display, social e video. Il suo contributo si consolida ulteriormente dal 2017, quando ricopre ruoli di crescente responsabilità come Head of Abarth Brand and Marketing Communications, Head of Digital & CRM Italia e Head of Digital Media e Analytics EMEA.

Nel 2021, il suo percorso professionale raggiunge un nuovo apice con la nomina a Chief Marketing Officer in Stellantis, ruolo che gli permette di consolidare la propria leadership strategica in ambito marketing e comunicazione.

De Leonardis entra in BYD con una duplice responsabilità: Marketing Director per l’Italia, con il compito di rafforzare la presenza del brand nel mercato nazionale, e Digital Marketing Director per l’Europa, dove guiderà le strategie digitali per ampliare la portata di BYD in ambito continentale.

Direttamente al fianco di Alessandro Grosso, De Leonardis contribuirà al continuo sviluppo del brand, portando con sé un bagaglio di competenze e una visione strategica che lo rendono un elemento chiave per il futuro dell’azienda