BYD, Singing Machine e Stingray: una partnership innovativa per il karaoke in auto

BYD, azienda leader nella produzione di veicoli a nuova energia, ha recentemente annunciato una partnership strategica con The Singing Machine Company, Inc. e Stingray per portare avanzati microfoni per karaoke nelle auto BYD in tutto il mondo. Questa collaborazione unica offrirà funzionalità innovative e un importante aggiornamento all’App Stingray Karaoke, trasformando l’esperienza di guida in un momento divertente e coinvolgente.

La partnership fornirà avanzati microfoni per karaoke con diverse funzionalità innovative e un importante aggiornamento all’App Stingray Karaoke in dotazione ai veicoli BYD in tutto il mondo.

I nuovi microfoni di Singing Machine, sviluppati in collaborazione con BYD, includeranno tecnologie proprietarie come effetti vocali in tempo reale e la correzione dell’intonazione (auto tune) per il karaoke. Queste funzionalità garantiranno un’esperienza di canto unica e divertente per i passeggeri delle auto BYD.

“Siamo entusiasti di collaborare con il nostro partner strategico, Stingray, per portare la tecnologia e le funzioni più recenti del karaoke ai clienti BYD in tutto il mondo”, ha dichiarato Gary Atkinson, CEO di Singing Machine.

I microfoni per karaoke saranno integrati nel sistema di infotainment delle auto BYD e saranno prodotti da BYD Electronics. Questa novità sarà disponibile per la prima volta durante gli eventi natalizi in Brasile e in Europa e si estenderà a una vasta gamma di veicoli BYD a partire dal 2025.

“BYD è entusiasta di rivoluzionare l’esperienza di intrattenimento in auto integrando il microfono di Singing Machine e il servizio Stingray Karaoke nei veicoli BYD”, ha dichiarato Stella Li, Executive Vice President BYD e CEO di BYD Americas.

Il sistema di infotainment di BYD supporterà decine di lingue e offrirà un’interfaccia utente intuitiva. I passeggeri potranno accedere a un vasto catalogo di canzoni internazionali di Stingray, selezionando brani popolari tra vari generi musicali.

La partnership tra BYD, Singing Machine e Stingray promette di offrire un’esperienza di intrattenimento unica e coinvolgente per i clienti BYD in tutto il mondo. La combinazione di tecnologia all’avanguardia e funzionalità innovative renderà ogni viaggio in auto un momento indimenticabile e divertente per chiunque desideri cantare le proprie canzoni preferite.