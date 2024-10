Caberg svela la collezione 2025 in occasione EICMA 2024

L’iconico marchio bergamasco Caberg, leader nella produzione di caschi per moto nel segmento road, ha raggiunto un traguardo straordinario nel 2024: il suo 50º anniversario. Fondata nel 1974 a Bergamo, l’azienda ha preso il nome dall’acronimo “CAschi di BERGamo” e, nel corso di mezzo secolo, è diventata un punto di riferimento per i motociclisti di tutto il mondo. Grazie all’impegno continuo nell’innovazione, sia nel design che nella tecnologia, Caberg ha mantenuto saldo il proprio posizionamento sul mercato, offrendo prodotti di altissima qualità.

Con uno sguardo rivolto sempre al futuro, Caberg ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione nel soddisfare le esigenze degli appassionati delle due ruote. L’azienda ha investito notevoli risorse per comprendere le richieste del mercato e le aspettative dei suoi clienti, puntando a garantire sempre comfort, sicurezza e prestazioni superiori.

La nuova collezione 2025 incarna questa filosofia di innovazione continua. Si tratta di una gamma di prodotti progettata per affrontare le sfide future senza mai compromettere i valori fondamentali del marchio: eccellenza, sicurezza e design all’avanguardia. Tra i protagonisti assoluti della collezione spiccano due modelli di punta: GP01 e TANAMI.

Il casco GP01 è stato sviluppato specificamente per chi cerca prestazioni elevate su pista o strada. Con un design aerodinamico e una struttura leggera, questo modello è il risultato di anni di esperienza nel mondo delle corse. Caberg, in collaborazione con i suoi piloti, ha progettato il GP01 con una calotta in carbonio disponibile nelle taglie da XS a L, garantendo sicurezza avanzata e prestazioni di alto livello.

Il GP01 sarà disponibile a partire da marzo 2025 a un prezzo indicativo di 499,99 €, un’opportunità imperdibile per i motociclisti più esigenti.

Per chi ama l’esplorazione e i viaggi su ogni tipo di terreno, il casco TANAMI rappresenta la scelta ideale. Progettato per un uso on-off road, il TANAMI offre versatilità e resistenza, grazie alla sua costruzione in fibra di vetro, con la possibilità di optare per la versione in carbonio TANAMI CARBON. Disponibile in due taglie di calotta (da XS a M e da L a XXL), può essere utilizzato con o senza frontino, adattandosi a ogni esigenza.

Il modello TANAMI sarà disponibile a partire da aprile 2025 con prezzi che variano dai 349,99 € per le versioni Nero Opaco e Bianco, fino a 479,99 € per il TANAMI CARBON.

Entrambi i modelli, GP01 e TANAMI, sono dotati del dispositivo CABERG SOS MEDICAL ID, un sistema innovativo che permette di memorizzare e accedere ai dati anagrafici e medici del motociclista tramite smartphone e tecnologia NFC. Questa funzionalità si rivela fondamentale in caso di emergenza, garantendo che le informazioni cruciali siano immediatamente disponibili.

Con la nuova collezione 2025, Caberg conferma il suo ruolo di leader nel settore, continuando a innovare e offrendo ai motociclisti soluzioni tecnologiche avanzate per un’esperienza su due ruote sicura e performante.