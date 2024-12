Caberg LEVO X ELITE: il casco top di gamma per il turismo su due ruote

Caberg presenta LEVO X ELITE, il casco apribile top di gamma pensato specificamente per il turismo su due ruote. Creato per chi ama affrontare lunghi viaggi e vivere la strada in totale libertà, questo modello rappresenta l’equilibrio perfetto tra comfort, sicurezza e design all’avanguardia. Progettato per accompagnare i motociclisti in ogni avventura, LEVO X ELITE offre prestazioni tecniche di livello superiore e un’esperienza di guida impeccabile, indipendentemente dalla durata o dalle condizioni del percorso.

LEVOX ELITE è stato concepito dalla casa bergamasca pensando a chi vive la moto come una compagna di viaggio. Il suo design aerodinamico è ottimizzato per garantire stabilità anche a velocità sostenute, riducendo al minimo la rumorosità e la resistenza al vento. Perfetto per affrontare anche lunghi tragitti, offre un equilibrio tra eleganza e funzionalità, ideale per ogni tipo di avventura, dal weekend fuori porta ai viaggi più impegnativi.

Coniugando design raffinato e massima protezione, Caberg ha arricchito la gamma LEVO X con tre nuove colorazioni esclusive, presentate nella linea 2025 sotto il nome di LEVO X ELITE e pensate per soddisfare ogni esigenza stilistica e di visibilità.

LEVO X ELITE nella colorazione nero opaco, antracite e rosso fluo offre un look deciso che combina la sobrietà dei toni scuri del nero e dell’antracite con l’energia del rosso fluo, ideale per chi cerca un design audace, stile e visibilità. Per chi preferisce un look moderno e raffinato che richiama l’eleganza distintiva dei colori BMW, il modello bianco, azzurro, blu e rosso rappresenta invece la scelta perfetta. Infine, la versione LEVO X ELITE nero opaco, antracite e giallo fluo si caratterizza per l’ottima visibilità e il contrasto vibrante, pensato per chi non vuole passare inosservato, pur mantenendo un aspetto elegante e contemporaneo.

Il nuovo modello di Cebrg LEVO X ELITE in ognuna delle sue inedite e distintive colorazioni è la scelta ideale per i motociclisti che vogliono distinguersi sulla strada senza compromessi, combinando eleganza estetica e soluzioni tecniche all’avanguardia. La doppia omologazione P/J garantisce massima sicurezza, sia in configurazione integrale (P) che jet (J) con mentoniera aperta, offrendo versatilità per ogni situazione. Omologato secondo la normativa ECE 22.06 e interamente realizzato in Italia, il LEVO X ELITE è molto più di un semplice casco: è un compagno di viaggio indispensabile per chi affronta ogni percorso con passione, stile e il desiderio di vivere la strada senza limiti.

Realizzato con una calotta esterna disponibile in fibre composite LEVO X ELITE rappresenta un equilibrio perfetto tra leggerezza e robustezza. Le due misure di calotta garantiscono infatti proporzioni ottimali, assicurando una vestibilità precisa per ogni taglia. Per migliorare ulteriormente il comfort, Caberg ha integrato un sistema di ventilazione avanzato. Due prese d’aria frontali, due estrattori posteriori e i canali interni della calotta lavorano insieme per assicurare un’ottima gestione termica, anche nelle condizioni climatiche più sfidanti, come le giornate estive più calde o quelle umide e piovose.

Un’altra caratteristica distintiva del casco apribile LEVO X ELITE è la sua ampia visiera, progettata per offrire uno dei campi visivi più ampi della categoria.La visiera “panoramic ultra-wide visor” garantisce infatti un angolo di visione frontale di ben 82°, offrendo al motociclista un controllo visivo superiore. Oltre alla visiera di serie con lente antiappannante Pinlock Max Vision, il nuopvo modello LEVO X ELITE è ulteriormente accessoriato con una visiera parasole integrata Double Visor Tech, facilmente regolabile anche con i guanti tecnici.

LEVO X ELITE è progettato per i motociclisti che desiderano rimanere sempre connessi, grazie alla predisposizione per il comunicatore Caberg PRO SPEAK EVO e alla compatibilità con i principali dispositivi universali. La sicurezza è da sempre una priorità assoluta per il marchio bergamasco : il casco ha infatti superato i severi test della normativa ECE 22.06 anche con il comunicatore installato, offrendo una combinazione perfetta di tecnologia e protezione.

Dedicato ai motociclisti che amano scoprire nuove strade e vivere l’emozione del viaggio,LEVO X ELITE è la sintesi perfetta di qualità, design e innovazione. Proposto nelle tre esclusive combinazioni di colore nero opaco, antracite e rosso flu; bianco, azzurro, blu e rosso e nero opaco, antracite, giallo fluo, è disponile a partire da Dicembre 2024 al prezzo indicativo di 459,99 €