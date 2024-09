Alfa Romeo: Carlos Tavares al volante della Junior Veloce al Caramulo Motorfestival

Si è svolto di recente il Caramulo Motorfestival 2024, uno degli eventi automotive più importanti in Portogallo, dove vetture attuali e storiche partecipano e si sfidano. Organizzato dal Museo Caramulo e l’Automóvel Club de Portugal, il festival ha visto la partecipazione di Alfa Romeo come Sponsor Ufficiale, che ha presentato in anteprima nazionale la nuova Alfa Romeo Junior, auto che segna il ritorno del marchio nel segmento B, il più significativo in Europa.

Il CEO di Stellantis e pilota esperto, Carlos Tavares, è stato il protagonista dell’evento, sulla leggendaria “Michelin Historic Hill Climb” alla guida della nuova 280 Veloce.

La nuova Junior Veloce da 280 CV è una vettura sportiva compatta, 100% elettrica, e dotata di soluzioni specifiche “made by and for” Alfa Romeo. Presentata con una livrea speciale che omaggia la storia del motorsport e la bandiera portoghese, la Veloce è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati presenti.

Le peculiarità della Junior Veloce includono un motore elettrico da 280 CV/207 kW e un differenziale autobloccante meccanico TorSen “D” di quarta generazione, che le conferiscono un’agilità e un road handling di alto livello. Dotata di soluzioni tecniche esclusive, come lo sterzo più diretto del segmento e un assetto sportivo per un inserimento in curva preciso, la Veloce rappresenta la massima espressione della sportività nella gamma.

Inoltre, sullo stand Alfa Romeo erano esposte anche una Tonale Tributo Italiano, la prima serie speciale mondiale che omaggia le origini e il patrimonio sportivo e stilistico del marchio, insieme a numerosi modelli classici e sportivi dell’Alfa Romeo Clube Portugal. I partecipanti hanno potuto partecipare a emozionanti gare al simulatore di guida, con in palio sessioni di co-drive sulla Junior Veloce e prodotti esclusivi del merchandising Alfa Romeo.

Il Caramulo Motorfestival ha visto la partecipazione di ben 12 modelli Alfa Romeo, tra cui tre di proprietà del Museo Caramulo, pilotate da tre equipaggi femminili. Questo evento ha offerto agli appassionati la possibilità di apprezzare da vicino l’eredità sportiva e stilistica di Alfa Romeo, confermando il prestigio e l’attenzione che il marchio dedica al settore automobilistico.