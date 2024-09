Castrol rivoluziona la protezione dei motori Ford con il nuovo lubrificante MAGNATE

Castrol ha recentemente lanciato una nuova formulazione del suo rinomato lubrificante per motori per auto, MAGNATEC, progettata specificamente per adattarsi ai motori a benzina più popolari di Ford. Il nuovo olio Castrol MAGNATEC 0W-20 E è compatibile con una vasta gamma di motori Ford come EcoBoost da 1,0L, EcoBoost I3 da 1,5L e Duratec da 2,5L, presenti in modelli come Fiesta, Focus e Kuga.

Marisa Sobrino, Product and Brand Specialist di Castrol Europa, ha dichiarato “La nostra lunga collaborazione con Ford è ulteriormente rafforzata con il lancio di Castrol MAGNATEC 0W-20 E. Le officine potranno contare su un prodotto in grado di servire molti dei veicoli più popolari di Ford, mentre i conducenti potranno beneficiare di un prodotto che supera i requisiti stabiliti dalla stessa Ford”.

Il nuovo lubrificante Castrol MAGNATEC 0W-20 E è compatibile con la nuova specifica per motori a benzina di Ford, offrendo protezione continua a basse e alte temperature e in diverse condizioni di guida. L’olio Castrol MAGNATEC si distingue per la sua capacità di aderire ai componenti critici del motore, rendendoli più resistenti all’usura. Inoltre, offre vantaggi aggiuntivi come un maggiore risparmio di carburante, protezione dalla catena di distribuzione e difesa contro la preaccensione a bassa velocità.

La partnership tra Castrol e Ford, iniziata nel lontano 1914, è stata estesa fino a dicembre 2027, confermando il ruolo di Castrol come fornitore di lubrificanti raccomandato nella rete di rivenditori europei di Ford. Le due aziende continueranno a lavorare insieme nello sviluppo di fluidi avanzati per garantire prestazioni ottimali e affidabilità nei nuovi gruppi propulsori.

Inoltre, Castrol collabora strettamente con il team Ford M-Sport WRC per testare costantemente i propri oli motore nelle condizioni più estreme. Oltre agli sport motoristici di primo livello, Castrol fornisce a Ford lubrificanti per il primo riempimento e prodotti co-brandizzati per la rete ufficiale di post-vendita di Ford.

Il nuovo lubrificante Castrol MAGNATEC 0W-20 E è disponibile per officine, rivenditori e distributori nei formati da 1 e 5 litri.