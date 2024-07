Citroën: un nuovo livello di comfort con ChatGPT

Citroën continua a dimostrare il suo impegno verso il comfort dei suoi clienti, andando oltre il semplice benessere fisico per offrire un’esperienza di guida più serena e rigenerante. In questa direzione, il marchio ha annunciato l’integrazione di ChatGPT, l’intelligenza artificiale generativa sviluppata da OpenAI, su diversi modelli: C4, C4 X, C5 X, Berlingo, Spacetourer, Berlingo Van e Jumpy.

L’integrazione di ChatGPT nel sistema di infotainment di Citroën, resa possibile grazie alla piattaforma di riconoscimento vocale e audio di SoundHound, rappresenta un passo significativo verso un’esperienza di guida realmente smart e interattiva. Questo modello linguistico avanzato è stato sviluppato per generare risposte basate su un apprendimento approfondito, migliorando notevolmente l’interazione vocale e rendendola più naturale, precisa e reattiva.

Grazie a ChatGPT, il sistema di infotainment di Citroën si trasforma in un vero e proprio compagno di viaggio. Non solo migliora il riconoscimento vocale già esistente, ma è anche in grado di comprendere e rispondere a domande complesse. Che si tratti di fornire informazioni storiche, suggerimenti su attività in una nuova città o addirittura ricette, ChatGPT arricchisce l’esperienza di guida offrendo consigli utili e tempestivi.

Questa nuova funzionalità è disponibile con il pack Connect PLUS, offrendo agli utenti di Citroën un’opportunità unica per semplificare la guida di tutti i giorni e rendere ogni viaggio più piacevole e informativo.

L’abbonamento al pacchetto Connect PLUS è compreso nel prezzo del veicolo per un periodo di 12 mesi, con la possibilità di rinnovarlo successivamente per 9,90 euro/mese. Se la prova gratuita di 12 mesi è ancora attiva, ChatGPT sarà aggiunta al pacchetto senza costi aggiuntivi per il periodo di prova rimanente. Se la prova del pacchetto Connect PLUS è scaduta, ChatGPT sarà disponibile al momento del rinnovo dell’abbonamento a Connect PLUS.

Per i clienti che hanno ordinato un veicolo prima del 3 luglio 2023, ChatGPT sarà disponibile all’acquisto come funzione on-demand per 1,50 euro/mese o 15,00 euro/anno tramite il contratto di servizi connessi Connected Navigation.