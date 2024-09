Continental lancia il WinterContact 8 S: il nuovo pneumatico invernale ad alte prestazioni

Con il lancio del WinterContact 8 S, Continental presenta un nuovo pneumatico auto progettato per affrontare le sfide dei mesi più freddi dell’anno. Questo prodotto si distingue per una combinazione innovativa di tecnologie, in grado di assicurare prestazioni elevate in ogni condizione invernale. Gli ingegneri di Continental hanno introdotto una nuova mescola e un design del battistrada “multitasking”, garantendo aderenza su strade asciutte, bagnate e innevate.

Il WinterContact 8 S è pensato non solo per chi cerca una guida sportiva e reattiva, ma anche per chi è attento alla sostenibilità. Il pneumatico ha ottenuto la classificazione B dell’etichetta europea per la sua bassa resistenza al rotolamento, un aspetto cruciale per massimizzare l’autonomia delle auto elettriche e ridurre i consumi di carburante dei veicoli con motore termico. Inoltre, vanta lo stesso punteggio per gli spazi di frenata, un risultato che conferma l’attenzione di Continental alla sicurezza anche in condizioni difficili, come su strade bagnate.

Per sviluppare il nuovo battistrada, i tecnici Continental hanno combinato lamelle e tasselli per assicurare una trasmissione ottimale delle forze longitudinali e laterali. Le lamelle lunghe forniscono ulteriori bordi di presa, mentre gli angoli delle lamelle e dei tasselli sono stati calibrati per rispondere alle esigenze di manovrabilità richieste dalle auto sportive. Le scanalature a zigzag, insieme ai tasselli indipendenti delle spalle, offrono una straordinaria aderenza su strade innevate. Inoltre, i tasselli robusti del battistrada garantiscono una stabilità eccellente su superfici asciutte e bagnate, offrendo una gestione del veicolo precisa e reattiva.

Uno degli elementi più innovativi del WinterContact 8 S è il suo battistrada multitasking, che risponde a diverse esigenze su strade bagnate e innevate. Le scanalature, disposte sia longitudinalmente che diagonalmente, raccolgono e disperdono rapidamente l’acqua, assicurando così una guida sicura anche in condizioni di pioggia intensa. Allo stesso modo, la fanghiglia e la neve fresca vengono espulse con facilità, migliorando ulteriormente la trazione.

Il nuovo pneumatico invernale di Continental utilizza una mescola di silice di ultima generazione, che offre un ulteriore grip su ogni tipo di superficie, asciutta o bagnata. Questa mescola, oltre a ridurre la resistenza al rotolamento, mantiene il battistrada morbido alle basse temperature, garantendo così performance ottimali anche in condizioni estreme.

Rispetto al suo predecessore, il WinterContact 8 S offre miglioramenti significativi in termini di frenata e maneggevolezza, sia sull’asciutto che sul bagnato, accompagnati da una riduzione della rumorosità. Questo insieme di caratteristiche rende il nuovo pneumatico una scelta ideale per chi cerca una guida sicura, confortevole e allo stesso tempo sportiva durante i mesi invernali.

Continental conferma il suo impegno verso una mobilità sempre più sostenibile, offrendo pneumatici invernali, all season ed estivi adatti a veicoli con ogni tipo di trazione. Il WinterContact 8 S riporta il simbolo “EV-compatible” sul fianco, dimostrando la sua compatibilità con i veicoli elettrici.