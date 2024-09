CUPRA Dreams Shape the Future: l’arte nell’era della rivoluzione digitale

CUPRA ha recentemente lanciato il progetto “Dreams Shape the Future”, in collaborazione con l’artista contemporaneo Andrea Crespi, con l’obiettivo di accelerare verso un futuro elettrico. La visione di CUPRA per il domani, condivisa dal giovane artista, è stata presentata il 19 settembre attraverso un percorso multisensoriale articolato in otto tappe.

Per la prima volta, CUPRA ha presentato l’intera gamma di prodotti con l’obiettivo di plasmare la nuova era della mobilità con audacia e innovazione. Tecnologia, audacia, impulso creativo ed emozione si sono fusi in una location unica, le Priare di Montecchio Maggiore (VI), dove la classicità ha abbracciato un percorso futuristico.

Il progetto “Dreams Shape the Future” rappresenta un passo deciso verso un futuro sostenibile e all’avanguardia, in cui l’arte e la tecnologia si fondono per creare un’esperienza unica e coinvolgente per gli appassionati di automobili e arte.

Con l’impegno costante verso l’innovazione e l’elettrificazione, CUPRA si posiziona come un leader nel settore automobilistico, anticipando le tendenze del mercato e offrendo soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze dei consumatori moderni.

Il progetto “Dreams Shape the Future” si propone di ispirare e motivare le persone a sognare in grande, a osare e a guardare al futuro con ottimismo e determinazione. CUPRA, insieme all’artista Andrea Crespi, ha dimostrato come la creatività e la visione possano plasmare un futuro migliore e più sostenibile per tutti.