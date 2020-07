Cupra el-Born: l’ elettrica dall’animo sportivo

Cupra, il neonato brand di Martorell nato da una “costola” di casa Seat, punta sulla mobilità elettrica al 100%. La el-Born nascerà esclusivamente sotto il marchio delle premium-sportive e diversamente dal modello presentato al Salone di Ginevra 2019, non sarà una Seat. si tratterà della prima Cupra basata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, un’architettura destinata esclusivamente alle auto elettriche.

Il modello, che sarà sul mercato nel 2021, presenta alcune differenze sul fronte del design rispetto al prototipo. Le modifiche si notano soprattutto a livello del frontale con linee decisamente più sportive. Del resto, la el-Born nasce per offrire piacere di guida e alte prestazioni.

L’abitacolo è stato disegnato per racchiudere tutta la filosofia Cupra in termini di qualità, prestazioni e raffinatezza, caratteristiche evidenziate in maniera significativa nei sedili sportivi di tipo bucket, nel nuovo volante con selettore del profilo di guida (Drive Profile Selection) e il pulsante per la modalità di guida Cupra, e dalla selezione di materiali di altissima qualità. Oltre alla cura per i dettagli e la passione per la qualità, la sportiva elettrica pone particolare attenzione alla sostenibilità, utilizzando materiali riciclati all’interno dell’abitacolo.

Cupra el-Born monterà una batteria agli ioni di litio da 82 kWh che alimenterà un motore elettrico montato all’asse posteriore. Il marchio spagnolo promette un’autonomia di 500 km e annuncia uno scatto da 0 a 50 km/h in 2,9 secondi.