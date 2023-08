DACIA SANDERO STEPWAY ECO-G 100: confortevole ed economica

Dacia rappresenta oggi sul mercato internazionale la risposta per chi desidera una vettura di qualità, con un design moderno, ad un prezzo accessibile.

Nuova Sandero Stepway rappresenta la filosofia Dacia in grado di offrire una sintesi perfetta tra equipaggiamenti in linea con le esigenze dei clienti del Segmento B SUV, un rapporto qualità/prezzo indiscutibile ed un design contemporaneo e curato.

Niente fronzoli, niente di superfluo, un’architettura di alta qualità con un’estetica accattivante sono elementi tangibili che piacciono al pubblico. Noi l’abbiamo provata in allestimento Expression UP con motore 1.0 TCe ECO-G e cioè alimentata a GPL.

Il design della Nuova Sandero Stepway contribuisce al successo di quest’auto. Arrivata alla terza edizione si conferma più che mai alla moda con uno stile molto personale e cool allo stesso tempo. Realizzata su una nuova piattaforma, condivisa con la Renault Clio, la variante Stepway ha un’altezza maggiorata di 6 cm. Il cofano motore presenta chiare nervature che conferiscono un aspetto muscoloso al veicolo. La calandra è attraversata da listelli orizzontali bianchi che si prolungano fino ai gruppi ottici LED, mentre le protezioni in plastica nera dei passaruota, delle porte e dei paraurti aggiungono sia funzionalità che piacevolezza estetica.

L’abitacolo fa un gran passo avanti da ogni punto di vista: maggiore qualità a livello di look, materiali, finiture, assemblaggio, ergonomia e introduzione di nuovi equipaggiamenti. Lo spazio è tanto, per una vettura compatta, sia davanti che dietro con uno spazio sufficiente per gambe e testa. Nel complesso gli interni hanno un aspetto curato nonostante l’ ampio utilizzo di plastiche in gran parte rigide. Al centro della plancia, lo schermo da 8 pollici che si può collegare allo smartphone tramite cavo USB. Grazie al Media Control, lo smartphone diventa un sistema multimediale attraverso l’app gratuita Dacia Media Control e una connessione bluetooth o USB. Questo dispositivo consente di accedere facilmente a radio, musica, chiamate, messaggi e varie applicazioni GPS nonché ad altre funzionalità, come il riconoscimento vocale Siri o Android.

Come detto, abbiamo provato la motorizzazione 1.0 Tce con un 3 cilindri turbo da 100 CV, un’unita introdotta in gamma con l’edizione 2022 che affianca la variante aspirata da 90 cavalli. L’impianto a gas è fornito dalla Landi Renzo e viene installato direttamente dalla Casa. Alla guida, la Sandero Stepway è vivace e sicura. Le dimensioni compatte, unite alla leggerezza di sterzo e frizione rendo facile la vità nel traffico cittadino. Tra gli ADAS troviamo la frenata d’emergenza automatica, il sensore dell’angolo cieco, i sensori anteriori e posteriori, e l’assistenza alle partenze in salita. Tutti ADAS di serie sul “nostro” allestimento.

Dacia Sandero Stepway ha un listino che parte da 15.200 euro per la versione Essential TCe 90.