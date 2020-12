Dalle corse virtuali alla realtà: Team Fordzilla P1 fa il suo debutto nel mondo reale

È la prima auto da corsa virtuale progettata in collaborazione tra gamers e un marchio automobilistico. Il 16 dicembre è stato presentato in diretta streaming un vero e proprio prototipo in scala reale della vettura da corsa Team Fordzilla P1.

Mentre vedere auto reali utilizzate nei video giochi è piuttosto comune, questa è la prima volta in assoluto che un brand automobilistico ha realizzato un prototipo reale di un’auto nata dalla collaborazione con i gamers per il mondo virtuale.

Il viaggio di Team Fordzilla P1 è iniziato nel marzo di quest’anno quando ai gamers è stato chiesto di votare l’allestimento e le caratteristiche della vettura su Twitter, tra cui la configurazione dei sedili, la posizione del motore e la definizione dell’abitacolo. Quasi un quarto di milione di voti dei fan è stato raggiunto, durante il processo di votazione.

L’innovativa auto da corsa Team Fordzilla P1 presenta il design esterno progettato da Arturo Ariño e gli interni frutto dell’approccio visionario di Robert Engelmann, entrambi designer Ford.

L’auto da corsa è costruita intorno a una struttura monoscocca parzialmente coperta da un grande tetto in stile aereo da combattimento iper-trasparente, che protegge il pilota e il co-pilota e non solo sfuma i confini tra l’esterno e l’interno, ma enfatizza anche la posizione di guida stile Formula 1 della vettura.

Gli esterni sono la combinazione di un elegante parte anteriore in stile GT, con parafanghi ben rifiniti e pannelli estremamente scolpiti, con linee ondulate che collegano visivamente l’abitacolo con le ruote posteriori. La parte posteriore è completamente esposta e richiama l’aerodinamica e la durezza dei circuiti da corsa.

Nell’abitacolo, sono presenti strumenti di notifica a LED, che mantengono pilota e co-pilota aggiornati sulle condizioni della pista dalla loro visuale. Inoltre, uno schermo integrato sul volante consente lo scambio di dati in tempo reale con il team al pit wall. L’intero abitacolo è stato progettato per aiutare il pilota a ridurre al minimo qualsiasi tipo di distrazione durante la gara e aumentare il divertimento nella corsa.

Team Fordzilla P1 è la prima auto Ford costruita in digitale senza alcuna interazione faccia a faccia durante il processo. A causa dell’attuale pandemia, il progetto è stato realizzato da un team che non si era mai incontrato, lavorando a distanza, dislocato in cinque paesi diversi e costruito in sole sette settimane – che è meno della metà del tempo che normalmente sarebbe necessario per una tale realizzazione. La costruzione finita è un modello a grandezza naturale, dagli interni-esterni di proporzioni estreme e carattere davvero inconfondibile.

Co-creata dai gamers per i gamers, l’hypercar dispone di alcuni dettagli rivolti alla comunità sim-racing. Sul pavimento di fronte al sedile del co-pilota c’è un messaggio AFK (Away From Keyboard), uno scherzoso promemoria per ricordare agli occupanti di quel sedile che sono lontani dalla tastiera. Un grafico levelup riconosce che i gamers e i piloti mirano a migliorare le loro performances ogni volta che giocano o gareggiano, mentre un grafico liftoff è un cenno al passaggio di questa auto da corsa da un mondo virtuale verso quello reale. Nella parte anteriore dell’auto, sullo spoiler inferiore è inciso il messaggio più importante: GLHF (Good Luck, Have Fun) promemoria a ogni giocatore e pilota per divertirsi e godersi la corsa.