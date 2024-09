DJI Neo: drone leggero e compatto per vlog

DJI, leader mondiale nella produzione di droni e tecnologie creative di imaging, ha lanciato il suo ultimo prodotto rivoluzionario: il DJI Neo. Si tratta di un drone ultraleggero e compatto, progettato per rendere la registrazione quotidiana divertente e ancora più semplice, senza la necessità di un radiocomando.

Con soli 135 g, il DJI Neo rappresenta il drone più leggero e compatto dell’azienda, pensato per acquisire preziosi ricordi di vita quotidiana in modo sicuro e semplice. Il drone offre funzionalità di tracciamento dei soggetti, QuickShots e video 4K ultra stabilizzati, con un tempo di volo fino a 18 minuti.

“In DJI puntiamo sempre al miglioramento delle fotocamere per l’uso quotidiano allo scopo di aiutare le persone a registrare video e realizzare foto nel modo più pratico possibile. DJI Neo mira a fornire alle persone le tecnologie imaging più recenti in un prodotto che sia il più piccolo possibile, per poter acquisire preziosi ricordi di vita quotidiana in modo sicuro e semplice”, ha affermato Ferdinand Wolf, Creative Director presso DJI.

Una delle caratteristiche più interessanti del DJI Neo è la sua capacità di essere completamente controllato senza la necessità di un radiocomando. Basta semplicemente premere il pulsante del drone per selezionare la modalità di ripresa desiderata e Neo fa tutto il resto in automatico, tornando poi sul palmo della mano dell’utente.

Il DJI Neo offre una varietà di modalità di ripresa intelligenti, tra cui il Dronie, Cerchio, Ascesa, Spotlight, Spirale e Boomerang, per una gamma completa di opzioni creative. Inoltre, il drone può essere controllato tramite l’app DJI Fly, radiocomandi DJI RC-N2 e N3, RC Motion, DJI Goggles e anche tramite il comando vocale.

Inoltre, il DJI Neo è dotato di un sistema di stabilizzazione che garantisce riprese fluide e stabili anche in condizioni di volo ad alta velocità o con molte manovre, nonché in condizioni ventose. Il drone è in grado di mantenere la stabilità in volo grazie al sistema di posizionamento visivo a infrarossi e monoculare.

Per quanto riguarda la memorizzazione dei contenuti, il DJI Neo dispone di una memoria interna da 22 GB in grado di salvare fino a 40 minuti di video in formato 4K/30 fps o fino a 55 minuti di video in formato 1080p/60 fps. Le riprese possono essere trasferite rapidamente all’app DJI Fly tramite Wi-Fi per una post-produzione e condivisione senza problemi.

Il DJI Neo è già disponibile per l’acquisto sullo store online ufficiale DJI e sarà presentato in anteprima durante l’IFA dal 6 al 10 settembre 2024. Per coloro che desiderano una protezione extra, è possibile optare per il piano DJI Care Refresh che copre i danni accidentali e offre sostituzioni annuali del prodotto.

Con un prezzo di 199 € per la versione base e 349 € per la versione Fly More Combo, il DJI Neo promette di cambiare il modo in cui registriamo e condividiamo i nostri momenti più preziosi con i droni.