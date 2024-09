DJI presenta la nuova action cam “Osmo Action 5 Pro”

DJI, leader mondiale nella produzione di droni ed action camera, ha annunciato il lancio della rivoluzionaria Osmo Action 5 Pro. Questa nuova action cam promette prestazioni di livello professionale, offrendo una gamma dinamica eccezionale e una durata della batteria estesa, ideale per catturare ogni avventura.

La DJI Osmo Action 5 Pro vanta un sensore innovativo da 1/1,3 pollici con una gamma dinamica fino a 13,5 stop, che la posiziona al vertice del settore delle action cam. La fotocamera è in grado di catturare video ad alta definizione in condizioni di scarsa illuminazione a 4K/60fps, offrendo dettagli impeccabili anche nelle situazioni più difficili. Inoltre, con una durata della batteria estesa fino a 4 ore e funzionalità avanzate di tracciamento e centratura del soggetto integrate, la Osmo Action 5 Pro promette prestazioni ottimali in ogni situazione.

La fotocamera è dotata di due touchscreen OLED ad alta luminosità, che permettono una visione chiara anche nelle giornate soleggiate. Inoltre, Osmo Action 5 Pro è impermeabile fino a 20 metri senza custodia. Grazie alla compatibilità con l’ecosistema DJI OsmoAudio e a una serie di accessori potenti, gli utenti possono migliorare ulteriormente le proprie esperienze di ripresa.

La DJI Osmo Action 5 Pro è disponibile in diverse configurazioni, con il Combo Standard a partire da 379 € e il Combo Adventure a partire da 479 €. Gli utenti possono acquistare la fotocamera sullo store DJI e presso i rivenditori autorizzati.

Per garantire la protezione dei prodotti DJI, è disponibile il piano DJI Care Refresh anche per Osmo Action 5 Pro. Questo piano offre copertura per danni accidentali, inclusi impatti e danni causati dall’acqua, permettendo agli utenti di sostituire il prodotto danneggiato.