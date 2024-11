Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI: una celebrazione del 6.4 V8

Dodge alza il sipario su una nuova meraviglia: la Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI 2024, un modello esclusivo pensato per appassionati e collezionisti. Questo SUV ad alte prestazioni celebra il leggendario heritage del marchio, unendo alla potenza iconica del motore Dodge un livello di lusso e tecnologia senza precedenti.

La Durango SRT 392 AlcHEMI si distingue immediatamente per un’estetica audace e dettagli esclusivi. Il design “AlcHEMI” combina elementi sportivi e raffinati, con accenti visivi unici che non passano inosservati. Freni Brembo SRT gialli, doppie strisce esterne a nido d’ape con accenti gialli e decalcomanie nere satinate ‘392’ aggiungono un tocco di carattere aggressivo.

All’interno, il lusso domina con una configurazione a sei posti in pelle nera di alta qualità, impreziosita da cuciture gialle e argento, mentre le finiture in fibra di carbonio forgiata sottolineano l’eleganza degli interni. L’estetica viene completata da cerchi forgiati Satin Black da 20 x 10 pollici, terminali di scarico neri e una griglia Midnight Metallic, per un look che mescola modernità e tradizione sportiva.

Cuore pulsante della Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI è il motore V8 SRT da 6,4 litri, capace di sviluppare 475 cavalli e una coppia impressionante di 637 Nm. Grazie a questa potenza, il SUV accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km/h, mantenendo il controllo grazie al sistema di trazione integrale Dodge.

Le prestazioni di guida sono ai vertici della categoria, con un equilibrio perfetto tra velocità mozzafiato e sicurezza su ogni tipo di terreno.

A rendere questo modello ancora più desiderabile è la sua produzione limitata: solo 1.000 unità saranno disponibili, rendendolo un gioiello per pochi. Ogni esemplare potrà essere personalizzato scegliendo tra quattro colori esterni esclusivi: Diamond Black, Destroyer Grey, Vapor Grey e White Knuckle.

Con la Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI 2024, Dodge riafferma il suo impegno a creare veicoli che rappresentano una sintesi di potenza, lusso e innovazione tecnologica, riservata a chi non accetta compromessi.