DS Automobiles celebra la gastronomia con la Culinary Bag

DS Automobiles celebra la gastronomia come parte fondamentale della French Art of Travel. In occasione del lancio delle vetture DS 4 ESPRIT DE VOYAGE e DS 7 ESPRIT DE VOYAGE, il marchio parigino introduce una nuova e esclusiva borsa a bordo delle sue auto, la Culinary Bag.

Collaborando con La Malle Bernard, DS Automobiles si concentra sull’approccio epicureo e culturale per esplorare le tradizioni locali attraverso incontri con fornitori locali. Il marchio valorizza lo stile raffinato e autentico francese per offrire un’esperienza di viaggio maggiormente autentica e di alta qualità.

Disegnata da DS DESIGN STUDIO PARIS, Julien Dumas e La Malle Bernard, la Culinary Bag di DS Automobiles presenta materiali di alta qualità con pelle nappa all’esterno – in un colore grigio perla identico a quello della Collezione ESPRIT DE VOYAGE e con un interno Alcantara® per rivestire pannelli di pioppo ricavati da botti di legno. La goffratura è applicata con la firma ESPRIT DE VOYAGE.

Tra i principali dettagli di pregio vale la pena citare la firma con inserti in rilievo Clous de Paris sui manici, una chiusura “gioiello” in materiale nichel sul lato frontale e i manici in pelle cuciti a mano.

In stretta collaborazione con Julien Dumas, la Culinary Bag è stata progettata con una vasta gamma di contenitori e accessori importanti:

Tre provette

Una bottiglietta di olio

Due barattoli di dimensione media

Sei vasetti più piccoli

Un tagliere in noce

Un coltello da taglio realizzato dal produttore di posate Patrick Bonneta

Un cucchiaio per il miele

Un cavatappi

Un taccuino e una penna

L’edizione limitata della Culinary Bag firmata DS Automobiles sarà presto disponibile nella boutique lifestyle di DS Automobiles al prezzo di 4.000 euro. Ogni borsa può essere personalizzata per essere in linea con l’auto del cliente e contrassegnata con le proprie iniziali.