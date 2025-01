DS Automobiles è partner della Paris Fashion Week 2025

DS Automobiles, marchio premium fondato a Parigi nel 2014, si conferma come partner ufficiale della Paris Fashion Week 2025. La collaborazione tra DS Automobiles e la Fédération de la Haute Couture et de la Mode si rinnova, portando eleganza e stile alle strade di Parigi durante l’evento più glamour dell’anno.

Una flotta di quindici DS 7 PLUG-IN HYBRID personalizzate con il logo della Paris Fashion Week accompagnerà giornalisti, influencer e ospiti VIP da una sfilata all’altra, garantendo un’esperienza di viaggio all’insegna dell’eleganza e del comfort. Con motorizzazioni PLUG-IN HYBRID da 225 a 360 CV, le DS 7 offrono un viaggio silenzioso e a zero emissioni, incarnando l’arte del viaggio alla francese.

La presenza di DS Automobiles alla Paris Fashion Week evidenzia l’impegno del marchio per la mobilità sostenibile. Con una ampia gamma elettrificata, che include ibride self-charging e soluzioni 100% elettriche come DS 3 E-TENSE e il SUV coupè DS N°8 con un’autonomia fino a 750 km, DS Automobiles dimostra la sua leadership nell’elettrificazione.

I materiali di alta qualità e i dettagli unici delle creazioni DS, come le cuciture Pearl e gli inserti in rilievo Clous de Paris, trovano una risonanza speciale nei circoli del design creativo e innovativo. DS Automobiles si distingue per lo stile carismatico, la raffinatezza degli interni, la tecnologia sofisticata e il comfort di livello superiore, soddisfacendo una clientela esigente in cerca di un’esperienza di viaggio unica.

La Paris Fashion Week 2025 prenderà il via il 21 gennaio con sei giorni dedicati al Prêt-à-porter Uomo Autunno/Inverno 2025-2026, per poi proseguire con l’Haute Couture Primavera/Estate 2025 dal 27 al 30 gennaio. DS Automobiles sarà al centro dell’attenzione, garantendo ai partecipanti un viaggio eccezionale attraverso la vibrante città di Parigi.