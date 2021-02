DS Automobiles in Formula E fino al 2026

Dopo essersi distinto con le prime due generazioni di Formula E – DS Automobiles rimane l’unico produttore ad aver vinto almeno un E-Prix all’anno dall’apertura del campionato. Il brand svilupperà una nuova monoposto e rinnoverà il suo impegno nella disciplina 100% elettrica. Con Jean-Éric Vergne, António Félix da Costa e DS TECHEETAH, DS Automobiles ha vinto i titoli Piloti e Costruttori per due stagioni consecutive con record di vittorie e pole position dall’introduzione delle monoposto “Gen2”.

In pista a partire dalla stagione 2022/2023, la nuova monoposto di terza generazione denominata “Gen3” sarà più leggera. Allo stesso tempo, sarà molto più potente. Infatti, grazie a modifiche significative, la potenza aumenterà del 40% fino a 350 kW in qualifica e 300 kW in gara. Attivo su entrambi gli assi, il recupero energetico raggiungerà una potenza massima di 600 kW (contro i 250 kW odierni). Fedele alla sua ideologia, la Formula E consentirà a ogni costruttore di creare il proprio propulsore così come il software dedicato alla gestione dell’energia.

Xavier Mestelan Pinon, Direttore di DS Performance: “Esiste uno stretto collegamento tra gli sviluppi tecnici in Formula E e quelli nell’elettrificazione di DS Automobiles. Abbiamo imparato molto sviluppando la prima generazione di monoposto e i risultati sono stati raggiunti vincendo tutti i titoli dal lancio della Gen2. Grazie alla prossima monoposto, la Formula E arriverà ad un nuovo livello tecnologico, con maggiori prestazioni e possibilità di effettuare ricariche ultraveloci “.

Béatrice Foucher, CEO di DS Automobiles: “L’elettrificazione è al centro della strategia globale di DS Automobiles. Da quando siamo stati il ​​primo produttore premium ad entrare in Formula E, il nostro brand ha beneficiato notevolmente del lavoro e delle vittorie di DS Performance, sia per lo sviluppo della nostra gamma che per promuovere la reputazione del nostro marchio. Oggi, se DS Automobiles è il produttore multienergetico con le emissioni medie di CO2 più basse in Europa, è anche grazie alla nostra esperienza acquisita in Formula E. Questo impegno fino al 2026 ci offrirà nuove opportunità per dare seguito allo sviluppo dei nostri modelli futuri! “.

Jamie Reigle, Direttore Generale della Formula E: “DS Automobiles è uno dei primissimi produttori ad aver partecipato alla Formula E quando i team hanno iniziato a sviluppare i motori per le loro monoposto ed è molto motivante vedere la grande percentuale di veicoli elettrificati introdotti nella loro gamma. Sono lieto che gli unici due campioni consecutivi di Formula E si siano assicurati un posto in griglia per la stagione 9: questo riafferma l’importanza della Formula E come laboratorio tecnologico e piattaforma di marketing per le più grandi case automobilistiche. Non vediamo l’ora di continuare a innovare con DS Automobiles nella prossima fase del campionato del mondo ABB FIA Formula E ”.

DS Automobiles offre una gamma di quattro modelli, tutti elettrificati: DS 3 CROSSBACK E-TENSE, 100% elettrico, così come DS 4 E-TENSE 225, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 300, DS 9 E-TENSE 225 e DS 9 E-TENSE 4×4 360, ibridi Plug-In.

DS Automobiles e il suo partner TECHEETAH si stanno attualmente preparando per le prime gare della stagione 7 che si svolgeranno a Diriyah (Arabia Saudita) il 26 e 27 febbraio. Questi due round saranno anche le prime gare notturne nella storia della Formula E. Al volante delle due DS E-TENSE FE20, il campione in carica, António Félix da Costa, e l’unico doppio campione della disciplina, Jean -Eric Vergne.