DS AUTOMOBILES: la IA per ottimizzare le prestazioni delle monoposto

Nel corso degli anni, l’uso dell’intelligenza artificiale è cresciuto, affermandosi come tecnologia essenziale in diversi settori, in particolare nel motorsport.

DS Performance – la divisione competizioni di DS Automobiles che rappresenta il marchio francese nel Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E – beneficia di un team di ingegneri dedicati all’intelligenza artificiale. Lavorando per ottimizzare le prestazioni dei propulsori delle monoposto 100% elettriche, questi ingegneri hanno sviluppato modelli di intelligenza artificiale che stimano i valori fisici in tempo reale. Spesso chiamati “sensori virtuali”, questi modelli di intelligenza artificiale vengono implementati come parte di un sistema di bordo all’interno dell’auto.

Le informazioni cruciali raccolte tramite l’intelligenza artificiale si integrano con i dati trasmessi dai sensori fisici (come l’accelerazione, l’angolo di sterzata, la pressione degli pneumatici, la velocità delle ruote e così via), consentendo un’analisi immediata della dinamica complessiva dell’auto.

Elemento essenziale per la strategia del team, gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale consentono una migliore gestione della gara, in particolare nell’analisi dei dati della batteria, che costituiscono una parte essenziale delle prestazioni in Formula E.

Oltre al suo utilizzo diretto sulla vettura, l’intelligenza artificiale consente di elaborare dati provenienti da molte altre fonti (come i display che mostrano l’”energia residua” durante una gara) e di presentarli in un formato pronto all’uso per gli ingegneri del team.

Da diversi anni l’intelligenza artificiale è parte integrante della ricerca e dello sviluppo, così come gli strumenti di ingegneria utilizzati nel mondo del motorsport. Gli ingegneri di DS Performance non fanno eccezione quando si tratta di sfruttare al meglio questo obiettivo, spingendo continuamente i limiti del possibile, grazie a queste nuove tecnologie innovative che si sono aggiunte agli altri strumenti a loro disposizione.

Eugenio Franzetti, DS Performance Director:“DS Performance è sempre stata sinonimo di tecnologia all’avanguardia, quindi l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è stato rapidamente integrato in tutti i nostri programmi di ricerca e sviluppo. La Formula E è una competizione estremamente impegnativa che richiede l’adozione delle soluzioni più innovative, che i nostri ingegneri sono in grado di padroneggiare perfettamente. Questo approccio all’innovazione è emblematico del nostro marchio. DS Automobiles è stato infatti il primo brand al mondo a integrare l’intelligenza artificiale ChatGPT di serie: una vera rivoluzione nel mondo dell’auto!”