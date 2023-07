DS Automobiles presenta la Picnic Bag: Il lusso culinario da portare sempre con sé

DS Automobiles presenta la nuova Picnic Bag: l’accessorio di lusso perfetto per gli amanti della gastronomia francese. Questa elegante borsa, disegnata da DS DESIGN STUDIO PARIS e La Malle Bernard, si unisce alla Culinary Bag per offrire un’esperienza culinaria senza precedenti.

La gastronomia francese è da tempo riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità dell’UNESCO, con la sua raffinatezza, il gusto e lo spirito conviviale che incapsulano l’arte di vivere alla francese. La cucina francese è celebre per la sua diversità e ricchezza di specialità culinarie regionali, che rappresentano l’orgoglio e l’immagine stessa della Francia, attirando turisti da ogni angolo del mondo.

Per permettere a tutti di godere appieno di questa esperienza culinaria unica, DS Automobiles ha creato la Picnic Bag. Realizzata con materiali di alta qualità, tra cui finiture in pelle nappa grigio perla, identica a quella della Collezione ESPRIT DE VOYAGE, questa borsa trasuda eleganza e stile. L’interno è rivestito con un tessuto pregiato che ricopre pannelli di pioppo ricavati da botti di legno, conferendo un tocco di autenticità.

I dettagli di pregio della Picnic Bag non passano inosservati. Gli inserti in rilievo Clous de Paris sui manici, la chiusura “gioiello” in materiale nichel sul lato frontale e i manici in pelle cuciti a mano mostrano l’attenzione per i dettagli e la maestria artigianale impiegata nella sua realizzazione. Ogni borsa è un pezzo unico, creato a mano dai valigiai di La Malle Bernard, richiedendo ore di lavoro meticoloso.

La Picnic Bag è progettata per un pranzo all’aperto per quattro persone e comprende un vasto assortimento di contenitori e accessori importanti. Quattro Bento box completi con tre compartimenti stagni per antipasti, portate principali e dessert offrono una soluzione pratica per trasportare e servire il cibo. Inoltre, sono inclusi quattro set di posate, quattro bicchieri da vino, un tagliere in noce per appoggiare i bicchieri, quattro tovaglioli in cotone e lino firmati Guy Degrenne, quattro provette per sale, pepe, olio e aceto, un thermos, un grande contenitore in vetro per il dessert, un set di cucchiai per servire il dessert, un coltello Laguiole cromato Claude Dozorme con manico in alluminio e un cavatappi L’atelier du Vin.

Inoltre, ogni Picnic Bag può essere personalizzata presso i laboratori La Malle Bernard per riflettere il modello dell’auto del cliente e può essere contrassegnata con le sue iniziali. La Malle Bernard offre anche altre opzioni di personalizzazione per soddisfare i desideri individuali dei clienti. Inoltre, la Picnic Bag può essere accompagnata dalla Culinary Bag, che consente di inserire ulteriori ingredienti nei vari contenitori.

Le edizioni limitate della Picnic Bag e della Culinary Bag firmate DS Automobiles saranno presto disponibili presso la boutique lifestyle di DS Automobiles, al prezzo rispettivo di 5.000 e 4.000 euro. Questi accessori di lusso non solo offrono un modo elegante per trasportare e servire il cibo, ma rappresentano anche un omaggio all’arte culinaria francese e all’esperienza di vivere la vita con stile e raffinatezza.