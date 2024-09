Dyson e AC Milan: una collaborazione innovativa per il Campionato 2024/2025

Dyson ha recentemente annunciato una nuova collaborazione con l’AC Milan per la stagione calcistica 2024/2025. I giocatori dell’AC Milan, tra cui Laura Giuliani, Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor, Tammy Abraham e Strahinja Pavlović, avranno l’opportunità di sperimentare l’innovativa tecnologia audio di Dyson durante la loro preparazione.

Jake Dyson, Chief Engineer Dyson, ha dichiarato: “Dyson ha l’ambizione di rivoluzionare il settore audio, come dimostrato con le nuove Dyson OnTrack, presentate quest’estate. Queste cuffie offrono un’eccezionale qualità del suono grazie a un design ad alte prestazioni, sostenuto da decenni di ricerca nel campo dell’aeroacustica.”

Le cuffie Dyson OnTrac sono caratterizzate da un design audio-only ad alta fedeltà che offre fino a 55 ore di ascolto immersivo. Dotate di cancellazione del rumore all’avanguardia, garantiscono una qualità audio eccelsa e un comfort prolungato grazie ai materiali e al design unici.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di annunciare questa collaborazione tra AC Milan e Dyson, un marchio che condivide il nostro impegno per l’eccellenza e le performance.”

La partnership tra Dyson e AC Milan si basa su valori comuni come innovazione, inclusività e desiderio di miglioramento continuo. Questo sodalizio evidenzia come entrambi i brand siano noti per spingersi oltre i limiti e ridefinire i parametri di successo nei rispettivi settori.

Le cuffie Dyson OnTrac, frutto di oltre 30 anni di esperienza nel campo dell’aeroacustica, si rivelano un alleato fondamentale per i giocatori rossoneri durante la stagione calcistica. Oltre a offrire un’esperienza sensoriale di alto livello, le cuffie permettono ai giocatori di esprimere il proprio stile personale grazie a oltre 2.000 combinazioni possibili di padiglioni esterni e cuscinetti auricolari.

Questa collaborazione conferma l’impegno di Dyson nel promuovere la tecnologia come alleata per il benessere e l’eccellenza, avvicinandosi ulteriormente a un pubblico che fa della passione per lo sport uno stile di vita.