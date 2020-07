Ecobonus Peugeot: il Leone anticipa gli incentivi

Peugeot anticipa l’entrata in vigore degli incentivi statali in discussione in questi giorni e per contribuire a far ripartire l’economia e svecchiare il parco auto circolante, annuncia l’Ecobonus Peugeot.

Ecobonus Peugeot è un programma che permette ai Clienti italiani di mettersi al volante di una nuova auto del Leone potendo contare su vantaggi che arrivano fino a 9.000 euro sulle versioni termiche e 11.000 su quelle elettrificate: un aiuto disponibile per tutti, senza obbligo di rottamazione e senza limiti di CO2 come invece previsto per gli ecoincentivi statali.

Inoltre, insieme a questo pacchetto di incentivi, Peugeot propone altre soluzioni di mobilità, tramite il noleggio Free2Move Lease, il Club PSA ed i Peugeot Exclusive Days.

Il Club PSA è un progetto nato dalla volontà di offrire ai propri Clienti professionali convenzionati delle condizioni estremamente vantaggiose (e simili a quelle riservate ai propri collaboratori) per il noleggio a lungo termine, aiutandoli nel pieno dell’emergenza ad avere la mobilità per far ripartire il proprio business, anche per un periodo limitato di tempo e con pochi vincoli.

Nella direzione del Cliente vanno anche i recenti Peugeot Exclusive Days eventi con prenotazione digitale per appuntamento in Concessionaria dove ai Clienti privati, viene illustrata e fatta provare la nuova gamma LEV (100% electric e plug-in hybrid) ed offerti, in esclusiva, i vantaggi di CLUB PSA con l’aggiunta del pack Enel-X, comprendente, a scelta, la Wall Box o la card per ricaricare il proprio LEV sulle colonnine pubbliche.