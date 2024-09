Peugeot e Parigi Fashion Week: un’alleanza di allure, emozione ed eccellenza

Il mondo dell’auto e della moda si uniscono in un connubio perfetto durante la Settimana della Moda di Parigi, dove PEUGEOT porta avanti la sua partnership con l’evento per l’edizione Moda Donna Primavera/Estate 2025.

PEUGEOT, noto per il suo design seducente ed elegante, mette in evidenza i valori di allure, emozione ed eccellenza, condivisi anche dal mondo della moda. La collaborazione con la casa di moda COPERNI si rivela essere una mossa audace e innovativa, che promette di portare entusiasmo e creatività alla Parigi Fashion Week.

PEUGEOT incarna l’allure con design innovativi, unendo raffinatezza e audacia come solo la moda sa fare. L’emozione guida ogni scelta della casa automobilistica, offrendo un’esperienza di guida senza pari che si focalizza sul piacere e sull’emozione. Infine, l’eccellenza rappresenta il punto di forza di entrambi i marchi, simboli indiscussi della grandeur francese.

In occasione della sfilata di COPERNI il 1° ottobre 2024, PEUGEOT mette a disposizione una flotta di 100 veicoli, tra cui i modelli iconici PEUGEOT 408, PEUGEOT E-3008 e PEUGEOT E-5008. Questa iniziativa non solo garantisce un trasporto elegante e confortevole per ospiti e partecipanti, ma sottolinea anche l’impegno della casa automobilistica verso la moda e lo stile di vita raffinato.

PEUGEOT dimostra il suo costante impegno per l’innovazione e la creatività collaborando con COPERNI, un marchio riconosciuto per le sue creazioni audaci e all’avanguardia. Questa partnership promette di portare un’energia fresca e stimolante alla Parigi Fashion Week, catturando l’attenzione di appassionati di moda e auto di tutto il mondo.