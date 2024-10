EICMA 2024: TC8 annuncia l’importazione e la distribuzione in italia del brand BAW

Fedele alla promessa fatta lo scorso giugno, quando annunciò l’importazione e distribuzione del brand Forthing, TC8 Srl, società del Gruppo FTH Spa, espande il proprio portfolio e introduce in esclusiva per il mercato italiano un nuovo marchio cinese: BAW International. La strategia del Gruppo FTH punta a offrire una gamma diversificata e innovativa, grazie a modelli capaci di rispondere alle esigenze di una mobilità urbana sempre più orientata verso la sostenibilità.

BAW International produce veicoli che spaziano dalle citycar ai light truck, includendo pick-up e MPV, con diverse tipologie di motorizzazione che vanno dal termico all’elettrico puro. Il primo modello destinato all’importazione italiana sarà il BAW1, un quadriciclo di categoria L7, disponibile in tre versioni: passenger a 4 e 2 posti, una versione van a 2 posti e un modello da trasporto merci omologato a 2 posti.

Le versioni passenger mirano a soddisfare il mercato della mobilità urbana, soprattutto grazie alla versione a 4 posti che, unica nel suo segmento, rappresenta una valida alternativa in una fascia di mercato abbandonata da molti produttori. Le varianti a 2 posti aggiungono flessibilità e spazio, mentre la versione “merci” è ideale per il trasporto urbano, unendo praticità, spazio e convenienza economica.

Il BAW1 è una vettura elettrica lunga appena oltre i tre metri, larga un metro e mezzo e con altezza simile, che offre abitabilità fino a quattro posti reali. Con tre porte, consente anche di ribaltare lo schienale posteriore per aumentare il volume del bagagliaio quando si viaggia in due. La trazione è posteriore, alimentata da una batteria da 13,7 kWh che garantisce una velocità massima di 90 km/h e un’autonomia reale di circa 170 km. La meccanica è curata nei dettagli, con sospensioni anteriori MacPherson e un impianto frenante misto dischi/tamburo, progettata e realizzata come una vera autovettura.

BAW1 si distingue per un design geometrico, pulito ed elegante, con protezioni laterali antiurto. Gli interni spaziosi offrono comfort per quattro passeggeri, un livello di abitabilità raro per un quadriciclo. Le due porte laterali agevolano l’accesso e il portellone posteriore rende pratico l’uso del vano bagagli. La plancia è semplice e funzionale, e la dotazione di serie risulta notevolmente ricca, superando molti modelli concorrenti.

La sicurezza e la connettività sono garantite da numerosi sistemi come ABS, EBD, ESP e airbag. A bordo si trovano inoltre doppi display da 10,25 pollici ad alta definizione con funzioni di connessione, radio e Bluetooth, climatizzatore, comandi porte a distanza, retrocamera, monitoraggio della pressione degli pneumatici e molti altri dispositivi di supporto.

Il BAW1 è disponibile in quattro colori bicolore: bianco con tetto nero, nero, rosso, verde acqua marina e grigio scuro con tetto bianco.

TC8 esporrà in anteprima la minicar BAW1 durante l’EICMA 2023, dal 7 al 10 novembre, presso la Fiera di Milano-Rho (Padiglione 11, Stand U31). Sarà l’occasione per il pubblico italiano di scoprire da vicino le innovazioni e il design di questo nuovo modello, che promette di diventare un punto di riferimento nella mobilità urbana elettrica.