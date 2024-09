Fiat 600 Hybrid: la nostra prova su strada

Dopo il debutto della 600 elettrica, Fiat torna all’assalto del segmento B con la nuova 600 Hybrid, un modello che promette di riprendere l’eredità delle storiche utilitarie della casa torinese e di riportare in auge lo spirito della “Dolce Vita”, ma con uno sguardo moderno e tecnologico.

Abbiamo avuto l’opportunità di testare la versione “La Prima”, quella più ricca e accessoriata, e la vettura non ha deluso le aspettative. Il design è una perfetta fusione tra classicità e modernità: le linee richiamano la celebre Fiat 500, con un corpo che sembra aver guadagnato qualche centimetro in più, mantenendo però quella tipica rotondità delle linee che rende immediatamente riconoscibile l’identità Fiat. Il frontale si distingue per la calandra pulita, con un paraurti anteriore monotono e fari a LED circolari che aggiungono un tocco futuristico. Sul posteriore, invece, il look è più tradizionale e squadrato, in linea con gli altri modelli della gamma Fiat.

Un dettaglio che merita attenzione è rappresentato dai cerchi diamantati da 18 pollici, disponibili solo per l’allestimento top “La Prima”, che conferiscono all’auto un aspetto premium e sofisticato.

Una volta a bordo, si percepisce subito un’atmosfera accogliente e ben studiata. I sedili in tecno-pelle color avorio offrono comfort e stile, mentre l’abitacolo risulta ben spazioso, non solo per i passeggeri ma anche per gli oggetti. Con 15 litri di vani portaoggetti, tra cui uno centrale con ricarica wireless e un pozzetto richiudibile con il logo “La Prima”, l’auto si dimostra pratica per un uso quotidiano. Anche i passeggeri posteriori non vengono trascurati: c’è spazio a sufficienza per tre persone, con una presa USB tipo C dedicata e un bagagliaio da ben 385 litri, un dato notevole per il segmento B.

Lato tecnologia, la Fiat 600 Hybrid non fa mancare nulla. Il sistema di infotainment è all’avanguardia, con un display touch da 10 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, mentre il quadro strumenti completamente digitale da 7 pollici offre una grafica personalizzabile e intuitiva. Anche sotto questo punto di vista, Fiat ha fatto un bel passo avanti, regalando al conducente un’esperienza hi-tech e user-friendly.

Passando alla parte tecnica, la nuova 600 Hybrid monta un propulsore 1.2 litri a tre cilindri turbo, capace di sviluppare 100 CV e 205 Nm di coppia, supportato da un piccolo motore elettrico da 27 CV e 55 Nm di coppia. Questo sistema ibrido permette all’auto di muoversi in modalità completamente elettrica per brevi tratti, come in partenza o a bassa velocità, con un’autonomia dichiarata fino a 1 km in modalità full-electric. La batteria, posizionata sotto il sedile del conducente, non toglie spazio al bagagliaio, mantenendo così la praticità dell’auto. Durante il nostro test drive, la silenziosità dell’abitacolo è stata uno degli aspetti più apprezzati, con una riduzione al minimo di fruscii aerodinamici e rumori di rotolamento degli pneumatici, anche a velocità sostenute.

Il cambio automatico a doppia frizione e-DTC a sei rapporti si è rivelato molto fluido e reattivo, assicurando una guida piacevole in ogni situazione. Per quanto riguarda i consumi, la 600 Hybrid ha confermato le sue buone doti di efficienza, con una media di 6,5 litri per 100 km, rendendola un’auto non solo tecnologicamente avanzata ma anche attenta ai consumi.

La Fiat 600 Hybrid è disponibile in due allestimenti principali: 600 e La Prima. Il modello base parte da 24.950 euro, mentre per la versione più completa La Prima si arriva a 30.950 euro. È inoltre possibile arricchire ulteriormente l’allestimento base con due pacchetti opzionali: il Pack Comfort, che include la telecamera posteriore, il climatizzatore automatico e il sistema keyless, e il Pack Style, che aggiunge cerchi in lega da 17 pollici, inserti cromati e sedili Premium.

La nuova Fiat 600 Hybrid è un’auto che riesce a coniugare il fascino delle utilitarie italiane con le più moderne tecnologie ibride e di infotainment. Spaziosa, silenziosa e tecnologica, si posiziona come una valida alternativa nel segmento B, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all’efficienza.