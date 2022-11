Francesco Totti porta l’Italia in Qatar con Volkswagen ID. Buzz

L’annuncio era sorprendente e all’apparenza inspiegabile: “Ho pensato di portarla io l’Italia in Qatar”. A farlo Francesco Totti, grande campione del calcio italiano e ambasciatore della ID. Family, la gamma di modelli 100% elettrici della Volkswagen.

Con una Story sul suo profilo Instagram, lo scorso 15 novembre Totti ha acceso la curiosità di tanti tifosi italiani, che finalmente vedono i loro dubbi chiariti. Ora, infatti, il senso di questa frase è presto svelato: Francesco Totti è protagonista di una campagna di comunicazione realizzata in collaborazione con la Divisione italiana della Volkswagen in cui al volante dell’ID. Buzz, la riedizione 100% elettrica dell’iconico pulmino Bulli, parte alla ricerca dell’Italia per portarla in Qatar. Un viaggio “mondiale” che vedrà l’ambasciatore della mobilità elettrica Volkswagen e la sua insolita ospite, la Signora Italia, percorrere grandi distanze a zero emissioni e attraversare il deserto per raggiungere il Paese che in queste settimane è al centro delle cronache calcistiche.

Dopo la serie L’elettrico per Totti. L’elettrico per tutti. dello scorso aprile, in cui il fuoriclasse ha appreso tutti i vantaggi e i segreti della trazione elettrica, Francesco Totti torna a essere il volto della ID. Family Volkswagen, i cui modelli sono oramai anche parte integrante della sua mobilità quotidiana. Questa volta, la campagna di comunicazione consiste in una serie di tre brevi video realizzati per la Divisione italiana della marca Volkswagen a cura dell’Agenzia creativa DDB Group Italy, della Casa di produzione Karen Film e dell’Agenzia media PHD Italia. Un progetto multipiattaforma che vede Totti, la Signora Italia e l’ID. Buzz protagonisti sui social media, sui principali siti di informazione (in particolare quella sportiva) e sulle TV connesse.

La trama gioca volutamente con ironia e ambiguità sull’insoddisfazione diffusa tra i tifosi italiani, Francesco Totti per primo: scoraggiato dall’ulteriore assenza dell’Italia dal torneo internazionale che tutti i calciatori sognano di giocare, Totti decide a modo suo di “Portare l’Italia in Qatar”. Al volante dell’ID. Buzz, lo vediamo avventurarsi tra strade, paesini e bar alla ricerca dell’Italia. La sua “caccia” termina in una biblioteca, dove finalmente riesce a dare un volto alle sei lettere tanto desiderate. Dopo un rapido scambio di battute, la Signora Italia accetta l’invito di Totti e così l’insolita coppia parte subito in direzione del Qatar. Ciò che segue è una divertente storia on the road che ha come co-protagonista l’ID. Buzz, il van 100% elettrico dal volto inconfondibile e dal carattere unico, proprio come il suo ambasciatore.