Frederique Constant rivisita la sua collezione più emblematica

Forme morbide ed equilibrate, senso delle proporzioni, solida meccanica orologiera: così, la collezione Classics incarna appieno lo spirito di Frederique Constant. Rivendicando un equilibrio tra creazioni femminili e maschili, fra tradizione e modernità, questa linea è diventata uno dei pilastri imprescindibili della Manifattura ginevrina.

Declinato nelle forme tonneau, rotonda o rettangolare, l’orologio Classics fa sfoggio di codici tradizionali, tra cui si annoverano la passione per i numeri romani, uno stile essenziale e quadranti con intense finiture guilloché. Qui, è possibile apprezzare alcune complicazioni legate al quotidiano: tra le più comuni, figurano data, giorno, mese e cronografo, mentre tra le più ricercate spiccano fasi lunari e agenda.

Le edizioni 2021 portano con sé una ventata di modernità, iscrivendosi in una dinamica più viva e contemporanea che non rinuncia tuttavia a un’estetica intramontabile e raffinata.

Frederique Constant si è adoperata in modo significativo per ottenere tale equilibrio e permettere a queste tre varianti Classics – il Classics Index Automatic, il Classics Quartz GMT e il Classics Quartz – di riconquistare la scena orologiera. Complessivamente, sono state proposte 11 nuove versioni per rinnovare questa collezione faro.

Con i suoi cinque nuovi modelli, la linea più rinnovata della collezione Classics si caratterizza per un DNA condiviso: creazioni più moderne, dinamiche, sobrie e contemporanee. I quadranti guilloché contraddistinti da due parti cedono il passo a quadranti opachi a tinta unita di colore blu, bianco o nero, mentre i numeri romani indulgono alla modernità di indici applicati, smussati e rivestiti di un materiale luminescente. Le lancette, dapprima fine e affilate, vantano adesso una geometria più decisa e sicura di sé a forma di gladio.

Ampiamente riconosciuto come uno dei materiali faro dell’orologeria, l’acciaio veste le casse da 40 mm di quattro modelli, mentre il quinto è placcato oro rosa con lancette in acciaio blu. Ogni variante è animata dal calibro automatico FC-303 che offre una riserva di carica di 38 ore ed è corredata da un cinturino in pelle con finitura in Nabuck marrone, nero o blu. Un solo modello 100 % acciaio fa eccezione, con quadrante e bracciale in acciaio blu.

Grazie a un posizionamento di prezzo interessante, queste creazioni rappresentano oggi il punto d’accesso più abbordabile dell’orologeria meccanica firmata Frederique Constant, contraddistinta da autentici movimenti automatici Swiss Made.

Nel ridisegnare la sua linea “Classics Quartz GMT”, il brand ha messo al primo posto le priorità dei grandi viaggiatori: nascono così creazioni funzionali dalla grande leggibilità, in linea con il loro tempo attraverso i vari continenti.

I tre nuovi modelli, considerati ormai tra i migliori alleati di hub e grandi aeroporti, si distinguono per una cassa in acciaio da 40 mm, un quadrante soleil e un movimento al quarzo che anima le tre lancette delle ore, dei minuti e del secondo fuso orario centrale, sorvolando un datario a ore 3. Le lancette luminescenti delle ore sono completate da un indicatore GMT centrale la cui freccia rossa terminale indica istantaneamente un secondo fuso orario calibrato su 24 ore per garantire una chiara distinzione tra il giorno e la notte in qualsiasi parte mondo.

In questa ottica, tutti i parametri possono essere regolati esclusivamente tramite la corona: il secondo fuso orario si mette a punto girando la corona in una direzione quando le lancette si trovano sulla mezzanotte, mentre per impostare la data basta girare nell’altro senso… semplice e intuitivo!

A un primo modello con quadrante grigio e cinturino in pelle di vitello marrone con finitura in Nabuck, segue un secondo modello di grande tendenza con quadrante e cinturino blu; a completare, una terza versione più sportiva con quadrante nero e bracciale in acciaio.

Con i tre nuovi modelli “Classics Quartz”, Frederique Constant riafferma la sua visione di un’orologeria intramontabile, abbordabile e completa. Attraverso la cassa in acciaio da 40 mm dotata di quadrante argentato, blu o nero, è possibile apprezzare un’estetica sobria e minimalista che consente di focalizzare lo sguardo sull’essenziale e sulla misurazione del tempo: due lancette per le ore e i minuti e una finestrella della data.

In questo modello Classics Quartz privo di lancetta dei secondi, il design ricorda un segnatempo meccanico da un punto di vista estetico, come lo testimoniano i preziosi dettagli e l’altissimo livello di finiture di queste versioni contraddistinte da quadranti soleil, casse lucide, indici applicati e doppi a ore 12, cinturino in pelle con impunture e finitura in Nabuck o bracciale in acciaio a tre maglie.