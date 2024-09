Gardaland: chiusura in grande stile con “Gardaland Stars Night”

Gardaland sulle rive del Garda si prepara a concludere la stagione estiva con un evento spettacolare: “Gardaland Stars Night”, un music event a tema spaziale con laser show che si terrà sabato 7 settembre fino alle 1:00 di notte. Gli ospiti potranno godere di DJ set da Teo Mandrelli ai Papeete DJ’s in un’atmosfera coinvolgente che unisce Gardaland e Papeete Beach in un mix esplosivo di divertimento, sole e musica.

Inoltre, i giovanissimi avranno spazio sul palco con lo “Special Baby Talent DJ Set” di Dario Di Bona, un talentuoso dodicenne che ha conquistato le capitali dance d’Europa con la sua passione per la musica. Come ospite speciale, direttamente dal Regno Unito, si esibirà Sophie and the Giants, la band multiplatino che promette un’esplosione di energia e ottimismo con il suo successo “Shut up and dance”.

Ma non finisce qui! Gardaland presenta una serie di eventi autunnali imperdibili. Dal 14 al 29 settembre si terrà il Gardaland Oktoberfest, una festa bavarese con sapori autentici, musica festosa e birra di qualità. E dal 3 ottobre al 3 novembre, il parco si trasformerà in un luogo magico per il Gardaland Magic Halloween, un’esperienza spaventosamente divertente che coinvolgerà grandi e bambini per 22 anni.