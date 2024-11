Gardaland SEA LIFE Aquarium: arriva “Gli illusionisti del mare”

Gardaland SEA LIFE Aquarium ha annunciato l’arrivo di una nuova e entusiasmante esperienza per tutti gli amanti del mare e della natura. A partire da sabato 9 novembre, i visitatori avranno la possibilità di immergersi nel mondo del mimetismo marino attraverso la nuova area tematizzata “Gli Illusionisti del Mare”.

La nuova area tematizzata sarà interamente dedicata al mimetismo offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire tantissime curiosità attraverso i pannelli descrittivi, le spiegazioni dei talker che li accompagneranno durante la visita ma soprattutto osservando da vicino gli esemplari marini più curiosi, come il pesce cardinale di banggai, il pesce cometa, i cavallucci marini tropicali, i pesci ago alligatore, i pesci rasoio e tanti altri, tutti accumunati da manti magnificamente camaleontici.

L’esperienza offerta da Gardaland SEA LIFE Aquarium si propone di educare e divertire allo stesso tempo. Attraverso quattro grandi vasche dedicate, i visitatori potranno scoprire le trasformazioni e le abitudini mimetiche delle varie specie marine. La nuova esperienza proposta da Gardaland SEA LIFE Aquarium sarà un’occasione speciale per vivere una giornata, in famiglia e con amici, all’insegna del divertimento e dell’apprendimento, immersi nella magia del mondo marino!

Gardaland SEA LIFE Aquarium si conferma ancora una volta come destinazione ideale per chi desidera vivere esperienze uniche e indimenticabili nel mondo della natura e dell’oceano e si pone come un punto di riferimento per chi ama il mare e desidera avvicinarsi alle meraviglie e alle curiosità del mondo marino.

Non perdete l’occasione di visitare “Gli Illusionisti del Mare” e di lasciarvi sorprendere dalle innumerevoli meraviglie nascoste negli abissi dell’oceano.