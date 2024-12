GIUSE THE LIZIA annuncia oggi un nuovo imperdibile appuntamento

Il giovane cantautore Giuse The Lizia non si ferma dopo il successo del suo nuovo album “INTERNET” e l’incredibile reazione del pubblico al suo tour autunnale nei club, che è culminato con una data sold out all’Alcatraz di Milano. Oggi, annuncia un nuovo imperdibile appuntamento che si terrà il 6 maggio 2025 all’Estragon di Bologna.

Le prevendite per questo evento unico, organizzato e prodotto da Comcerto e Live Nation, saranno disponibili online a partire dalle ore 14.00 di domani, martedì 3 dicembre, sul sito ufficiale.

Giuse The Lizia ha commentato entusiasta riguardo all’importante concerto all’Estragon: “Sono felicissimo di annunciare questo grande concerto all’Estragon, se me l’avessero detto l’anno scorso non ci avrei creduto. Ci ho visto così tanti concerti che quasi non mi sembra vero pensare che sarò io a suonare su quel palco, è una cosa che mi rende molto orgoglioso.”

L’artista siciliano porta con sé la freschezza e l’autenticità dei vent’anni nel suo ultimo album “INTERNET”, che esplora le gioie e le fatiche di quella fase della vita in cui ci si trova ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo. Undici tracce che raccontano storie della sua generazione, con una sincerità che colpisce il cuore.

La tracklist di “INTERNET” include brani significativi come “Direzione”, “Flash”, “Give me love” e la collaborazione con Mecna in “Tonight gospel”. Un viaggio intenso nelle esperienze di vita di Giuse The Lizia e dei suoi coetanei, impreziosito dalla produzione musicale di altissimo livello.

L’album è disponibile sia in formato digitale che in formati fisici come il vinile bianco autografato e la musicassetta, offrendo ai fan diverse possibilità per godersi la musica di questo talentuoso artista.

Con un percorso musicale iniziato nel 2021, Giuse The Lizia ha rapidamente conquistato il pubblico con singoli come “Vietnam” e “One more time”, anticipando l’uscita del suo primo album “Crush”. Il suo talento lo ha poi portato sul palco di Sanremo Giovani nel 2022, confermandolo come una delle promesse più brillanti della scena musicale italiana.