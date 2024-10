“GO!2025&Friends”: il 9 luglio STING a Villa Manin

Un’emozionante notizia per gli amanti della musica: Sting si esibirà il 9 luglio 2025 a Villa Manin, Codroipo, come parte del suo “Sting 3.0” World Tour. L’ex frontman dei The Police porterà i suoi successi più amati e rare gemme della sua carriera in un evento imperdibile per i fan della musica di ogni genere. L’evento è parte di “GO!2025&Friends”, una serie di spettacoli che accompagnano il programma ufficiale di “GO!2025”, un’iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia in occasione di Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura.

Con 17 Grammy Awards e oltre 100 milioni di album venduti, Sting è uno degli artisti più riconosciuti e versatili del panorama musicale mondiale. Compositore, cantautore, attore e attivista, Sting ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui un Golden Globe e l’ammissione nella Rock and Roll Hall of Fame. Il concerto a Villa Manin sarà un’opportunità unica per il pubblico italiano di assistere a una performance straordinaria di un’icona della musica internazionale.

Il tour europeo di Sting, che include la tappa a Villa Manin, presenta il progetto “STING 3.0” insieme al chitarrista Dominic Miller e al batterista Chris Maas. L’energia e la passione di questo trio promettono di regalare agli spettatori un’esperienza indimenticabile, con brani iconici dei The Police e altri successi della carriera solista di Sting reinterpretati in chiave innovativa e dinamica.

I biglietti per il concerto saranno in vendita dalle ore 10:00 del 6 novembre su diversi portali online. Una speciale prevendita per i membri del Fan Club di Sting sarà attiva dalle ore 10:00 del 30 ottobre, mentre i possessori di carta Mastercard potranno accedere alla presale dalle ore 10:00 del 4 novembre. Non perdere l’opportunità di assistere a questo evento straordinario e assicurati i tuoi biglietti in tempo!

“GO!2025&Friends” offre una serie di eventi coinvolgenti che arricchiscono l’offerta culturale della Capitale europea della Cultura 2025, coinvolgendo non solo Gorizia, ma anche altre sedi nella regione Friuli Venezia Giulia. Grazie a concerti, mostre e altre iniziative di caratura nazionale e internazionale, il programma si propone di far scoprire ai visitatori la vasta e ricca offerta culturale della regione, celebrando l’arte e la musica in un contesto unico e coinvolgente.

Il concerto di Sting a Villa Manin è solo uno degli eventi imperdibili di “GO!2025&Friends”, che promette di trasformare il 2025 in un anno indimenticabile per la cultura e la musica nel Friuli Venezia Giulia.