Google: NotebookLM diventa globale

La scorsa estate Google ha lanciato NotebookLM, un assistente di ricerca e scrittura basato sull’intelligenza artificiale. Oggi, la versione aggiornata di NotebookLM, che ora utilizza Gemini 1.5, è stata distribuita in oltre 200 paesi e territori, inclusa l’Italia.

Fin dall’inizio, l’obiettivo di NotebookLM è stato quello di creare uno strumento in grado di aiutare le persone a comprendere ed esplorare materiali complessi, fare nuove connessioni tra le informazioni e arrivare rapidamente a una prima bozza. È possibile caricare varie fonti (appunti di ricerca, trascrizioni di interviste, documenti aziendali), e NotebookLM diventa immediatamente un esperto nel materiale che è più importante per voi. L’aggiornamento di oggi introduce diverse nuove funzionalità:

NotebookLM ora supporta Presentazioni Google e URL Web come origini, insieme a Google Docs, PDF e file di testo.

come origini, insieme a Le citazioni in linea ora portano direttamente ai passaggi di supporto nelle tue fonti, così potete facilmente verificare la risposta dell’IA o approfondire il testo originale.

La Guida per notebook vi offre una comprensione di alto livello delle vostre fonti convertendole in formati utili come domande frequenti, documenti di briefing o guide di studio.

Tantissime le modalità d’uso. Ad esempio, l’autore di best seller Walter Isaacson ha collaborato con NotebookLM per analizzare i diari di Marie Curie al fine di effettuare ricerche sul suo prossimo libro. Entusiasmo simile riscontrato anche da parte dei ricercatori di documentari e podcast che hanno bisogno di vagliare archivi complessi per generare copioni o idee per storie.

Come iniziare a usare NotebookLM

Se non avete mai utilizzato NotebookLM, cominciare è facile: al primo accesso, creerete un notebook e caricherete i documenti relativi a un progetto o a un obiettivo specifico. Da lì, potrete leggere, prendere appunti, porre domande, organizzare le vostre idee o chiedere a NotebookLM di generare automaticamente panoramiche di tutte le vostre fonti, come una guida allo studio o un sommario.