Hankook diventa fornitore esclusivo di pneumatici del FIA WRC a partire dal 2025

A partire dalla stagione 2025, per tre anni, il produttore di pneumatici premium Hankook sarà il fornitore esclusivo di pneumatici da rally per tutte e tre le classi del FIA World Rally Championship (WRC): WRC1, WRC2 e WRC3. Un traguardo che sottolinea l’impegno di Hankook nel mondo delle corse e la sua eccellenza tecnologica, conquistando un posto di rilievo in una delle competizioni motoristiche più prestigiose al mondo.

Il WRC, noto a livello globale per le sue spettacolari gare su diversi tipi di terreno, è una delle tre principali competizioni automobilistiche insieme alla Formula 1. Nel 2025, tre marchi automobilistici di prim’ordine, Hyundai, Toyota e Ford, si contenderanno il titolo di campioni in quattro continenti: Europa, Africa, Sud America e Asia.

A differenza delle gare su circuiti asfaltati, le competizioni del WRC mettono alla prova le capacità dei piloti su terreni estremi e difficili, con velocità che possono raggiungere i 200 km/h su strade non asfaltate, innevate e fangose. In questo contesto, la durata degli pneumatici e le loro prestazioni costanti sono tra i fattori più cruciali per il successo. Gli pneumatici forniti da Hankook per il WRC includeranno:

Ventus Z215 , che garantisce eccellenti performance in curva e stabilità su strade asciutte e bagnate.

, che garantisce eccellenti performance in curva e stabilità su strade asciutte e bagnate. Ventus Z210 , progettato per offrire aderenza in condizioni climatiche difficili, comprese strade bagnate.

, progettato per offrire aderenza in condizioni climatiche difficili, comprese strade bagnate. Dynapro R213 , uno pneumatico da rally per tutte le stagioni, che assicura ammortizzazione , durata e aderenza superiori su strade non asfaltate.

, uno pneumatico da rally per tutte le stagioni, che assicura , e superiori su strade non asfaltate. Winter i*cept SR20 , studiato per garantire ottima trazione sulla neve.

, studiato per garantire ottima trazione sulla neve. Winter i*Pike SR10W, con un design speciale a perno chiodato ottimizzato per condizioni di ghiaccio scivoloso.

La partnership con il WRC è un ulteriore passo nella strategia globale di Hankook, che già sponsorizza il ABB FIA Formula E World Championship, la principale serie di corse per veicoli elettrici. Il contratto, firmato a novembre 2024 presso l’ufficio centrale di Hankook Technoplex in Corea del Sud, conferma l’impegno del marchio nella fornitura di pneumatici di alta qualità per le competizioni internazionali.

Dal 2014, Hankook è stato fornitore ufficiale di pneumatici del WRC, e questa esclusiva partnership, che include anche eventi prestigiosi come il FIA European Rally Championship (ERC) e il FIA Junior ERC, conferma la capacità dell’azienda di rispondere alle sfide più impegnative del motorsport. Nel 2025, Hankook fornirà pneumatici per il WRC, il Junior WRC e il WRC Rally Sweden, garantendo performance costanti in condizioni di gara altamente imprevedibili.

“Abbiamo già avuto una partnership di successo con Hankook nel contesto dell’ERC e siamo entusiasti di estenderla al WRC,” ha dichiarato Jona Siebel, Amministratore Delegato di WRC Promoter GmbH. “Hankook ha lavorato duramente allo sviluppo di pneumatici adatti alle particolari esigenze del WRC, e non vediamo l’ora di vederli all’opera al Rally di Monte Carlo di gennaio.”

Il WRC 2025 vedrà 14 gare in Europa, Africa, Sud America e Asia, con il Rally di Monte Carlo, che si terrà a Monaco dal 23 al 26 gennaio, a dare il via al campionato. Un’opportunità unica per Hankook di dimostrare la sua tecnologia avanzata davanti a una vasta audience di appassionati di motorsport.