Hankook punta alla sostenibilità con la produzione di pneumatici a base di materiali riciclati

Hankook ha recentemente avviato la produzione in serie di pneumatici che utilizzano tre tipi di nero di carbonio certificato ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification). Questo materiale, ottenuto dall’olio di pirolisi derivato dal riciclo di pneumatici usati, rappresenta un passo cruciale per il consorzio “Tire-to-Tire Circular Economy Model”. È il primo traguardo commerciale significativo dal lancio del consorzio a novembre 2023.

Il progetto rappresenta un modello d’economia circolare ambizioso, che punta a produrre nuovi pneumatici partendo da quelli usati in Corea del Sud. In collaborazione con altre dodici aziende e istituzioni coreane, Hankook si impegna a rispondere alla crescente domanda globale di soluzioni che siano neutre in termini di emissioni di carbonio e basate su materiali sostenibili.

Hankook ha potuto raggiungere questo obiettivo grazie alla collaborazione con i partner del consorzio, HD Hyundai Oilbank e HD Hyundai OCI. Questi partner hanno sviluppato tre tipi di nero di carbonio certificato, utilizzando olio raffinato ottenuto dalla pirolisi di pneumatici usati, ricevendo così la certificazione ISCC PLUS. Hankook è ora in grado di utilizzare questi materiali sostenibili nella sua produzione di serie, segnando un importante passo avanti per l’intera industria.

La transizione verso l’economia circolare rappresenta una svolta per il settore degli pneumatici. Sostituire le materie prime petrolchimiche con materiali riciclati significa ridurre la dipendenza dalle risorse petrolifere, preservare le risorse naturali e abbattere le emissioni di carbonio.

Quest’anno, Hankook si è impegnata a produrre pneumatici con nero di carbonio certificato per soddisfare i requisiti globali in materia di sostenibilità. La collaborazione con i partner del consorzio si intensificherà, puntando allo sviluppo di nero di carbonio ottenuto al 100% da olio di pirolisi. L’obiettivo finale di Hankook è di utilizzare il 100% di materiali sostenibili entro il 2050, un traguardo che evidenzia l’importanza del consorzio nel promuovere soluzioni circolari.

Hankook ha intrapreso un cammino ambizioso per aumentare la sostenibilità dell’industria globale degli pneumatici. Nel 2021, lo stabilimento coreano di Geumsan è stato il primo nel settore a ricevere la certificazione ISCC PLUS, seguito dallo stabilimento ungherese nel 2023. Questi successi preparano il terreno per un uso diffuso di materiali sostenibili.

Inoltre, nel 2023, la Science Based Targets Initiative (SBTi) ha riconosciuto Hankook come la prima azienda coreana del settore degli pneumatici impegnata nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e orientata verso l’obiettivo “Net Zero by 2050”. Questa nomina conferma l’impegno dell’azienda per una produzione sostenibile e a basso impatto ambientale.

Infine, nel 2024, Hankook ha ottenuto la prestigiosa “Three Star Environmental Accreditation” della FIA (Federation Internationale de I’Automobile), il più alto riconoscimento di sostenibilità assegnato dall’organizzazione, a ulteriore conferma della sua leadership nel settore.