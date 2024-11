Hankook Ventus evo: il nuovo standard per i pneumatici estivi sportivi

Hankook, rinomato produttore di pneumatici premium, lancia il suo nuovo modello Ventus evo, un pneumatico ultra-performante che si distingue come “must-have” per la prossima stagione estiva. Questo prodotto innovativo ridefinisce gli standard del settore, offrendo una combinazione unica di eccellente aderenza sul bagnato, resistenza al rotolamento estremamente bassa e alta resa chilometrica. Frutto dello sviluppo assistito dall’intelligenza artificiale, il Ventus evo risponde tanto alle esigenze di performance sportiva quanto al desiderio di una sicurezza senza compromessi.

Grazie a un processo di miscelazione altamente complesso, gli ingegneri Hankook sono riusciti a distribuire in modo ottimale il contenuto di silice nel composto del pneumatico. Questo elemento è fondamentale per garantire un’aderenza superiore sul bagnato. Il risultato è un’esperienza di guida straordinaria, anche durante i rovesci estivi.

Il design del Ventus evo include ampi solchi di drenaggio che assicurano un’efficace evacuazione dell’acqua, riducendo significativamente il rischio di aquaplaning. Inoltre, l’area di contatto ottimizzata del pneumatico e i blocchi del battistrada extra-rigidi offrono una stabilità superiore in curva e migliorano le prestazioni di frenata su asciutto, riducendo la distanza di arresto del 6% rispetto al modello precedente.

Nonostante l’elevata aderenza, il Ventus evo si distingue per una bassa resistenza al rotolamento, ottenuta grazie all’uso di materiali innovativi. Questo aspetto contribuisce a ridurre il consumo di carburante, rendendolo una scelta ecologicamente responsabile. In termini di durata, il pneumatico presenta un aumento della resa chilometrica del 32% rispetto al suo predecessore, garantendo un’ottima efficienza economica.

Il Ventus evo è disponibile anche in versione SUV, progettata per soddisfare le esigenze dei veicoli sport utility. Entrambi i modelli sono già utilizzati da partner di equipaggiamento originale di alta gamma, confermandone la qualità e l’affidabilità. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, saranno disponibili in commercio 58 misure. Entro la fine del prossimo anno, la gamma si espanderà fino a 94 misure, con opzioni che vanno da 17 a 23 pollici, larghezze da 205 a 325 mm e indici di velocità da V a (Y).