Harman Kardon presenta due importanti novità: Enchant & Onyx Studio 9

Harman Kardon ha aperto l’anno con due importanti lanci nel mondo dell’audio: la serie Harman Kardon Enchant e l’innovativo Harman Kardon Onyx Studio 9.

La serie Harman Kardon Enchant promette un’esperienza di home cinema senza precedenti. La gamma include le soundbar Enchant 1100 ed Enchant 900, Enchant Speaker ed Enchant Sub, che combinano design elegante con un suono straordinario. Le soundbar Enchant 1100 e 900, dotate di tecnologia MultiBeam e Dolby Atmos, offrono un’esperienza audio immersiva, trasformando ogni casa in un cinema 3D.

Con 11 driver per l’Enchant 1100 e 9 per l’Enchant 900, queste soundbar mettono l’utente al centro dell’azione con effetti Dolby Atmos coinvolgenti. La tecnologia MultiBeam offre un suono 3D potente e avvolgente, mentre PureVoice di Harman garantisce dialoghi cristallini a qualsiasi volume. La serie Enchant non solo vanta eccezionali prestazioni audio, ma anche un design sostenibile ed elegante realizzato con materiali di alta qualità.

Oltre alla serie Enchant, Harman Kardon ha presentato l’Harman Kardon Onyx Studio 9, l’ultimo arrivato nella famiglia degli speaker home portatili. Con un design rinnovato che celebra l’iconica silhouette dei predecessori, l’Onyx Studio 9 offre un suono elevato grazie alla nuova tecnologia Constant Sound Field (CSF). La tecnologia Auracast consente di collegare facilmente lo speaker ad altri dispositivi compatibili per un’esperienza di ascolto coinvolgente. L’auto-calibrazione regola automaticamente il suono in base all’ambiente circostante, assicurando sempre la migliore qualità audio. Con un design elegante e sostenibile, l’Onyx Studio 9 è realizzato con il 85% di plastica riciclata, il 100% di tessuto riciclato e il 90% di alluminio riciclato.

Entrambi i prodotti offrono una connettività avanzata e prestazioni audio di alta qualità, confermando la reputazione di Harman Kardon come brand leader nel settore dell’audio.

La serie Harman Kardon Enchant sarà disponibile da marzo 2025.