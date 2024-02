Husqvarna Motorcycles presenta la collezione Apparel 2024

Husqvarna Motorcycles presenta la sua collezione Apparel 2024, che presenta, anche in questo anno, cinque distinte linee di prodotti: Functional Street, Functional Offroad, Casual Lifestyle, Team Wear e Rockstar Casual Collection. Ogni elemento di questa collezione trae ispirazione dai successi di Husqvarna nelle competizioni e incorpora l’inconfondibile design svedese, creando così una gamma di indumenti eleganti e distintivi.

La collezione Functional Street 2024 presenta capi affascinanti, tutti caratterizzati da uno stile pulito e minimalista, ideali per chi guida i nuovi modelli Vitpilen e Svartpilen. Ad esempio, il casco Spark 2, prodotto in esclusiva da Airoh, è il pezzo forte di questa nuova linea: sportivo e dalle linee decise, offre un sistema di ventilazione efficace, una fodera rimovibile e lavabile a sgancio rapido e una visiera parasole integrata. La giacca Pilen V2 e i pantaloni Pilen V2, abbinati al casco, completano il look. La giacca, realizzata in tessuto tecnologico elasticizzato, è traspirante e regolabile per una vestibilità personalizzata.

Per chi ama il fuoristrada, l’abbigliamento Functional Offroad assicura capi di alta qualità per ogni pilota di enduro o cross. Ogni indumento e accessorio è progettato per offrire sicurezza, comfort e prestazioni senza limiti, garantendo fiducia su ogni pista o sentiero.

I piloti di motocross, sia adulti che bambini, possono ora scegliere tra una vasta gamma di capi, con la nuova collezione Railed che offre tre varianti di colore per la maglia e due opzioni per la maglia e i guanti Authentic. Una novità è la Railed Jacket, antivento e resistente all’acqua, progettata per la guida in condizioni di freddo, con isolamento in pile e pannelli elasticizzati per comfort e calore. La giacca offre regolazioni su braccia e vita, cuciture rinforzate e una ventilazione eccellente attraverso molteplici cerniere.

La collezione Functional Offroad include una linea specifica per l’enduro, progettata per affrontare tutte le condizioni atmosferiche, garantendo protezione dalla testa ai piedi con prodotti di alta qualità. Tra le novità del 2024 spicca il casco Moto 9 MIPS®️ Gotland, con un nuovo e elegante design. I guanti Gotland, specialmente quelli impermeabili, sono pensati per gli appassionati di enduro e sono prodotti in esclusiva da Leatt per Husqvarna Motorcycles.

Oltre all’abbigliamento tecnico da moto, Husqvarna Motorcycles offre la collezione Casual Lifestyle, dedicata ai fan che desiderano esprimere con orgoglio la loro passione per il marchio anche lontano dalla moto. L’offerta include t-shirt, felpe con cappuccio e cappellini per adulti e bambini, che si abbinano perfettamente ai nuovi articoli introdotti quest’anno, tra cui la Horizon Wind Jacket e lo zaino WP All Elements.

Caratterizzata dal colore blu scuro con riflessi gialli, la linea Team Wear è sviluppata in collaborazione con il Team Husqvarna Factory Racing e viene indossata sia dai membri della squadra che dai piloti ufficiali. La collezione è stata progettata per garantire la massima funzionalità e comfort nel paddock e in abbinamento ai capi di abbigliamento è presente una nuova gamma di accessori, che comprende zaini e borsoni da viaggio, indispensabili per chi si sposta per le gare da una parte all’altra del mondo.

Ultima, ma non per questo meno importante, la nuova collezione Rockstar Replica Team 2024 è dedicata a chi, anche nel tempo libero, vuole esprimere la propria passione per il racing a stelle e strisce. La nuova linea è composta da una selezione di t-shirt, giacche, pantaloni e cappellini caratterizzati da un design accattivante dominato dal bianco, dal nero e dall’oro, ed è già utilizzata nel paddock dell’AMA Supercross dai piloti del Team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing.