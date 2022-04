Husvarna presenta le “balance bike” elettriche 12eDrive e 16eDrive

Husqvarna presenta le 12eDrive e 16eDrive by STACYC, il modo più veloce e divertente di imparare le basi dell’equilibrio e del controllo delle due ruote.

La 12eDrive e la 16eDrive rendono l’apprendimento da parte dei più piccoli ancora più facile. Le abilità crescono in pochissimo tempo e i primi passi incerti portano rapidamente alla fiducia e al controllo.

La 12eDrive è progettata per bambini dai 3 ai 5 anni con lunghezza delle gambe tra i 35 e i 51 cm. I campioni di domani possono iniziare al loro ritmo, modulando la potenza su tre livelli, con velocità che possono andare da 8 km/h in modalità allenamento fino a un massimo di 14 km/h in modalità avanzata.

Un vero acceleratore twistgrip offre un’erogazione lineare, così i bambini imparano ad azionare correttamente il comando e a gestire la potenza erogata. L’altezza della sella della 12eDrive è di soli 33 cm e permette di tenere i piedi ben saldi a terra da fermi, così come di “tamponare” facilmente con un piede per mantenere l’equilibrio in movimento. La 12eDrive è dotata di ruote composite da 12″ e un peso ridotto di soli di 7,7 kg (inclusa la batteria).

La 16eDrive è concepita per andare incontro alle esigenze dei bimbi dai 4 agli 8 anni, fino a 34 kg di peso e con una lunghezza delle gambe tra i 45 e i 61 cm. La 16eDrive ha ruote composite da 16″ e tre modalità di potenza, che le permettono di raggiungere la velocità massima di 21 km/h.

Al pari della versione più piccola, anche la 16eDrive è progettata per costruire la fiducia dei giovani piloti verso le due ruote. L’altezza della sella è di 43 cm, e con un peso di soli 9 kg (compresa la batteria) la 16eDrive è facile da spingere e sollevare in caso di scivolata.

Sia la 12eDrive che la 16eDrive offrono un’autonomia della batteria fino a 60 minuti. La batteria da 2 Ah della 12eDrive impiega 30-60 minuti per ricaricarsi, mentre quella della 16eDrive ha un’unità da 4 Ah con un tempo di ricarica di 45-60 minuti. È inoltre possibile acquistare una batteria supplementare sostituibile in pochi secondi, come in un vero e proprio pit-stop!

Le balance bike 12eDRIVE e 16eDRIVE 2022 saranno disponibili a partire da fine aprile presso la rete dei Concessionari Ufficiali Husqvarna e verranno vendute rispettivamente al prezzo di 859 euro e 999 euro, IVA inclusa.